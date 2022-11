Sólo 2 de 10 Pacientes que Requieren Ecocardiograma se lo RealizanV

*Confirman Especialistas.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2022.- Únicamente 2 de cada 10 pacientes que requieren de un ecocardiograma para evaluar con suma precisión su padecimiento y con ello se le otorgue un diagnóstico y tratamiento ideal, se lo hace, reveló Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del Centro Cardiológico de Tapachula.

Esa herramienta digital es un estudio no invasivo muy importante en la cardiología. Es un ultrasonido especial del corazón que se realiza en un laboratorio, con el que se realizan mediciones y sirve para identificar enfermedades estructurales y función de las válvulas.

En entrevista para rotativo EL ORBE, explicó que ese órgano vital es un músculo que se contrae continuamente en base al estímulo eléctrico que nace habitualmente en el nodo sinusal. Dentro de la estructura están sus paredes y las válvulas que son como compuertas que se abren y cierran en todo el ciclo cardíaco.

Esa evaluación es regional, mientras que la global les dice qué porcentaje de la sangre que entra es expulsada a todo el organismo. En valores normales de hombres debe ser cuando menos del 55 por ciento, y en mujeres del 52.

Sirve, además, para medir el grosor de las paredes del corazón, las que dividen a los ventrículos, la libre y la posterior, Diástole es cuando el corazón está relajado y sístole cuando se contrae para enviar la sangre. Se valora el movimiento de cada una y, por ejemplo, cuando ya está infartado, ese trozo ya no se mueve.

Cuando hay problemas, se puede ver también alteraciones de las válvulas, que se enferman porque no abren adecuadamente y entonces se denominan «estenosis», o cuando cierran, que debe ser hermético para que no se regrese la sangre de la cavidad que sigue. También hay la posibilidad de encontrar doble lesión en las válvulas, es decir, a la hora de abrir o a las de cerrar.

Indicó que el ecocardiograma se solicite de manera frecuente, pero solo el 20 por ciento se lo realiza, por ser personas de muy bajos recursos económicos y con el diagnóstico queda incompleto.

«Queda un porcentaje de riesgo, porque no conocemos a fondo la estructura del corazón, la función, el estado de las válvulas y no podemos diseñar un mejor tratamiento», puntualizó el especialista. EL ORBE / JC