lunes, diciembre 29, 2025
Al Instante
Al Instante

“Vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad”: Presidenta Claudia Sheinbaum sobre incidente en el Tren Interoceánico

0
3

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno de México actuará con seriedad y responsabilidad tras el incidente ocurrido en el Tren Interoceánico, para ello, anunció que este lunes 29 de diciembre se trasladará a Oaxaca para atender de manera personal a las familias.

La Jefa del Ejecutivo federal definió las acciones prioritarias a realizar:

1. Garantizar la atención a las víctimas y a sus familiares.
2. Esclarecer lo que ocurrió, para ello la FGR ya está realizando los peritajes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ya evalúa el incidente.
3. Garantizar la seguridad del Tren Interoceánico, para ello se realizará una revisión con la Marina para tener la certeza de que la vía está en condiciones para operar nuevamente.

Además, recordó que fue habilitado un número Atención a víctimas: 55 2230 2106.

Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina. Lunes 29 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
