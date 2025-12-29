Mantiene Viva la Fe por Medio del Nacimiento de Jesucristo

Tapachula, Chiapas; 28 de diciembre de 2025.— Lo que inició hace quince años como una manifestación sencilla de fe, hoy se ha convertido en una de las tradiciones navideñas más representativas de Tapachula.

En la 7ª Sur, entre la 18 y 20 Oriente, la señora Guadalupe Rodríguez de León mantiene viva la esencia de la Navidad con la instalación del nacimiento más grande del Soconusco, integrado por más de 850 piezas.

Cada diciembre, la familia Rodríguez de León abre las puertas de su hogar para compartir esta monumental obra, cuyo propósito principal es evangelizar y transmitir a niños, jóvenes y adultos el significado cristiano del nacimiento de Jesucristo.

Originaria de una familia de profundas raíces católicas, Guadalupe Rodríguez de León señala que el pesebre no es únicamente un elemento decorativo, sino una herramienta de enseñanza espiritual que busca reforzar los valores de la fe cristiana y recordar el verdadero sentido de la Navidad.

La preparación del nacimiento comienza desde finales de noviembre, cuando personal del rancho Sadoc Rodríguez de León, ubicado en el ejido 20 de Noviembre, se traslada a la ciudad para participar en su montaje.

Durante tres o cuatro días de trabajo continuo, un equipo de personas recrea un detallado escenario que da vida a pastores, ángeles, animales y a las figuras centrales de María, José y el Niño Dios.

El calendario de esta tradición está marcado por fechas clave, el 4 de diciembre el nacimiento queda listo, coincidiendo con el inicio de los rezos a la Virgen de Guadalupe; el 24 de diciembre se celebra el nacimiento del Niño Jesús a la medianoche; el 31 de diciembre se realiza el cambio de vestimenta para recibir el Año Nuevo con la imagen “sentadita”, y el 6 de enero, tras la llegada de los Reyes Magos, se procede al levantamiento de las figuras.

Durante estas semanas, el domicilio se convierte en un punto de reunión para familias tapachultecas y visitantes, quienes acuden para admirar el trabajo artesanal y tomarse fotografías, fortaleciendo así la convivencia comunitaria.

Aquí los espera mi nacimiento, humildemente para recibir cualquier visita, expresa la señora Guadalupe, quien invita a la población a reflexionar sobre el significado de la Corona de ambiente

Con quince años de historia, el nacimiento de la familia Rodríguez de León no solo destaca por ser el más grande del Soconusco, sino por haberse consolidado como una tradición que forma parte del patrimonio espiritual y cultural de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista