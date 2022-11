Agentes Federales «Cobran Moches» Para Permitir el Ingreso de Migrantes

* Afirman Vecinos del Cantón Lagartero

Tapachula, Chiapas; 16 de noviembre del 2022.- El tráfico de personas se ha incrementado de manera alarmante en los municipios de la frontera sur en los últimos meses, en los que se presume la participación de redes de la delincuencia organizada y la colaboración de funcionarios públicos, y hasta de corporaciones.

Benito Ávalos Martínez, en voz de un grupo de vecinos del Cantón Lagartero, ubicado al sur oriente de la ciudad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que «ya no soportamos el paso indiscriminado de tantos migrantes que pasan todo el día por esta comunidad».

Según su versión, todo comienza en el cruce ilegal por el río Suchiate, luego salen desde Ciudad Hidalgo y pasan por los municipios de Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Tuxtla Chico, Toman un camino que va hacia la comunidad ejidal de Guadalupe Victoria, pasan por Lagartero y salen al libramiento de Tapachula.

Indicó que son infinidad de vehículos y camiones abarrotados de extranjeros que viajan por esos caminos a altas velocidades y a todas horas del día realizan el trasiego de los indocumentados de diversas nacionalidades.

«Ya destruyeron la carretera y ahora hay peligro e inseguridad hacia los niños y amas de casa que los llevan a las escuelas por esa misma ruta, además de los jóvenes de secundaria y preparatoria que también van a las instituciones educativas. Ahí no tarda en que ocurra un fatal accidente», apuntó.

Fue más allá al asegurar que «sí llegan elementos de la Guardia Nacional, además de otras dependencias y corporaciones, pero quizá solo para cobrar sus moches»

Lamentó que todo eso ha contribuido para que en todo ese sector se haya incrementado de manera alarmante los niveles de inseguridad y que por ello las familias se refugian en sus casas por temor a ser víctimas de delitos, sobre todo después de las 6 de la tarde.

Recalcó que, junto a los indocumentados, también viajan los traficantes de personas -llamados popularmente coyotes- y pasan delante de las autoridades como si nada estuviera ocurriendo.

Así también, que cientos de esos extranjeros circulan caminando, tal vez porque no pudieron pagar las cuotas, pero la población teme aún más, porque se desconocen sus intenciones.

Dijo que es muy triste ver que la frontera con Guatemala sigue abierta de par en par como siempre y que pareciera que cada día que transcurre llegan muchos más migrantes.

En tanto que, Javier Montesinos Díaz, también vecino de esa región, recordó que los cientos de elementos federales que llevaron a la orilla del río Suchiate hace algunos meses, solo fue para tomarse la foto y videos para hacer creer a México y los Estados Unidos que están cuidando la frontera sur, pero solo fue una farsa.

Puntualizó que, en aquella ocasión, luego de una hora en que se tomaron las fotos, regresaron a Tapachula y la franja limítrofe volvió a quedar a merced de los traficantes de personas, mercancías y de cualquier otra cosa. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello