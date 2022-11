Llaman a Prevenir Fraudes por Empresas Fantasmas Durante “El Buen Fin 2022”

* DELINCUENTES CLONAN LAS TARJETAS BANCARIAS, REALIZAN VENTAS FICTICIAS Y ROBAN INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN LÍNEA Y FÍSICOS.

Tapachula, Chiapas; 16 de noviembre del 2022.- En los último meses se ha incrementado de manera alarmante el surgimiento de empresas fantasmas y fraudes en supuestas ventas a través de plataformas digitales, advirtió el director de AFJ Consultores, Fidel Moreno de los Santos, en la víspera de la celebración anual del programa comercial «Buen Fin», impulsado por la iniciativa privada en México

En entrevista con el rotativo EL ORBE dijo que se debe de tener mucho cuidado con respecto a la publicidad falsa que en muchas ocasiones ocurren en estas situaciones, incluso cuando les llega de manera directa a los correos, por teléfono o en redes sociales, porque en la mayoría de las veces son falsas.

«Con respecto a todo lo que estamos viviendo en materia digital, en donde muchas cosas ya se están haciendo a través de aplicaciones, ha aumentado considerablemente las empresas fantasmas y los fraudes, donde prometen qué te van a mandar el producto y nunca te lo envían», indicó.

De igual forma, los hackeos las cuentas electrónicas y bancarias, con la mentira de que son una empresa establecida, cuando en realidad no existen.

Ante ese panorama, recomendó a los consumidores a extremar sus precauciones no solo de esos fraudes, sino también de sus propias economías y del uso de las tarjetas de crédito, porque podrían quedar en bancarrota o en serio problema para solventar esos compromisos que podrían llevarlos al embargo de bienes e incluso a la cárcel.

Estimo que para este periodo del «Buen Fin» podría aumentar un 10 por ciento o quizá más los fraudes cometidos por vivales, comparado con el resto del año.

Subrayó que la población, al tener aguinaldos y sueldos adelantados, compran cosas que no son prioridad o atraídos por ofertas engañosas, pero que después también tienen problemas de liquidez.

Por ello sugirió a los consumidores a corroborar antes su capacidad de pago, y sus prioridades, porque a los abonos quincenales hay que restarles todos los gastos para sobrevivir, como transporte, comida, renta, energía eléctrica, agua potable, telefonía, atención médica, erogaciones escolares, impuestos, entre muchos otros. EL ORBE / JC