Piden Desazolvar Canal en el Margen de las Antiguas Vías del Ferrocarril

*Cada que Llueve se Inundan las Viviendas Aledañas.

Tapachula, Chiapas; 12 de Mayo del 2024.- La calle donde anteriormente estaban los rieles por donde transitaba el tren, así como el canal de desagüe que se ubica paralelo, siguen sin mantenimiento y atención de parte de las autoridades, por lo que este espacio se ha convertido en un criadero de moscos y tiradero de desechos.

Así lo dio a conocer la señora Paula Aguilar Rodríguez, vecina del lugar, quien en entrevista con el rotativo El Orbe aseguró que tiene ya muchos años que han solicitado la pavimentación de la calle y la limpieza del canal, pero las autoridades municipales siempre salen con que no hay presupuesto.

Apuntó que mientras tanto, la calle sigue enmontada, llena de basura, y solo sirve para que los vecinos cochinos arrojen en ese lugar toda clase de desechos y animales muertos, contaminando el ambiente, como es el caso de la parte posterior de la escuela primaria “Efraín A. Gutiérrez”.

La entrevistada agregó que ahora que inició la temporada de lluvias, van a tener problemas con el canal de desagüe, ya que resulta insuficiente para captar toda el agua que corre de norte a sur por la Central, 1ª, 3ª y 5ª. Sur, lo que provoca que la corriente atraviese la calle y se meta a las casas vecinas, inundándolas.

Señaló que cuando construyeron el Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco), donde estaba la Estación Ferroviaria, pensaron que también iban a componer la calle ya mencionada, así como el canal de desagüe. Sin embargo, ni caso le hicieron a estas necesidades.

Aparte de lo señalado, comentó que también están en el olvido algunas partes de la 16ª. y la 18ª. Oriente, las cuales se encuentran destrozadas totalmente y requieren de su pavimentación. Ahora que ya inició la temporada de lluvias, no se puede transitar por ellas debido a los grandes lodazales que ya se están formando.

También afirmó que no es posible que las autoridades municipales no se den cuenta y no le presten atención a estos problemas, toda vez que se trata de situaciones que están casi en el centro de la ciudad.

De igual forma, dijo que por ese lugar hay muchos niños y jóvenes que van a las escuelas, desde kinder, primaria y hasta secundaria y por lo mismo, transitan por esos lugares en horas de la noche, y la zona es fuente de inseguridad por falta de alumbrado público. EL ORBE/Nelson Bautista.