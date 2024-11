“Palacio de los Zopilotes” se ha Convertido en “Elefante Blanco”

*Instalaciones se Caen a Pedazos.

Tapachula, Chiapas; 12 de Mayo del 2024.- El antiguo Palacio de Gobierno que fue construido hace ya muchísimos años en la Central Poniente y 14ª. Sur, donde anteriormente estaba el Rastro municipal, poco a poco ha sido olvidado por parte de las autoridades y hoy no es más que un “Elefante Blanco”, que se cae en pedazos, y ya no se le da un uso importante como ocurría al principio.

En sus inicios, dicho edificio fue la base de oficinas como juzgados civiles y penales, agencias del ministerio público, la Delegación de Hacienda Estatal, la Delegación de Tránsito del Estado, así como la comandancia de la Policía Judicial, entre otras oficinas del gobierno estatal. Así como en la administración del exgobernador Juan Sabines se remodeló y se habilitó como “edificio consular”, ya que concentraba a todos los consulados de diversos países con presencia en esta zona fronteriza.

José Antonio Chol Ruiz, de la Coordinación del Consejo del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre, manifestó su preocupación por el abandono de este inmueble, también conocido por los tapachultecos como “El Palacio de los Zopilotes”, el cual dijo las autoridades podrían remodelarlo y darle una mejor utilidad.

Señaló que en lugar de estar pagando rentas en otras partes, se podría echar a andar ese edificio para albergar ahí oficinas, dándole además la oportunidad a la gente de que realice sus trámites en un lugar ubicado en el centro de la ciudad, donde la operatividad sería mucho mejor.

Por otro lado, comentó el entrevistado que no hace mucho, decidieron dar cabida en ese edificio a las oficinas de consulados centroamericanos, pero la idea sólo funcionó unos cuantos meses y poco después cada uno de ellos decidió buscar otros lugares para atender a sus connacionales.

Agregó que ojalá, ahora que entre la nueva administración estatal, el futuro gobernador de Chiapas le eche un ojo a ese edificio y que trate de remodelarlo, a fin de rescatarlo para instalar ahí, no sólo oficinas de gobierno, sino también para atender otras áreas, como aulas para capacitación y talleres de oficios y trabajos técnicos, que mucha falta hacen en la ciudad de Tapachula para atender principalmente a los jóvenes. EL ORBE/Nelson Bautista