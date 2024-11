Especialistas Exhortan a la Población Tomar Medidas Preventivas Ante Ola de Calor

*Se Debe Evitar la Exposición Prolongada al Sol.

Tapachula, Chiapas; 12 de Mayo del 2024.- El llamado “Golpe de calor” propiciado por las altas temperaturas, pueden causar deshidratación corporal de manera interna y externa, y eso puede ocasionar que las personas puedan tener problemas como dolor de cabeza, mareos, insomnios e incluso, pueden presentar pérdida de conciencia o desmayos.

En entrevista con el rotativo El Orbe, el médico especialista Moisés Valencia Moreno, explicó que estos males pueden ser consecuencia de una desmedida exposición al sol o a las altas temperaturas, que son las principales fuentes que causan estos padecimientos, más en estos tiempos en que a nivel nacional se ha extendido este fenómeno.

Indicó que aquí en la región, no se han registrado casos extremosos como llegar al desmayo. Sin embargo, dijo que a nivel nacional y de acuerdo a las noticias de los medios de comunicación, se ha sabido de casos en diferentes partes de la república, lo que sugiere ponerle mayor atención a este problema.



1 de 2

Sugirió que para evitar los golpes de calor, es prudente que al salir a la calle se tome el uso del sombrero, una gorra, sombrillas o paraguas, para mitigar los rayos solares. Desde luego, es mejor no exponerse directamente al sol.Asimismo, dijo que para los jóvenes o aquellas personas que hacen ejercicio o deporte, es mejor que lo hagan en horas de la mañana o de las 5 a 6 de tarde en adelante. Esas actividades hay que descartarlas al medio día o en horarios cuando el sol está muy fuerte.Por otro lado, dijo que el golpe de calor no sólo afecta a las personas, sino también a los animales, en este caso a las mascotas como son perros, gatos, cotorras, entre otros, porque se trata de seres vivos que también requieren de cuidados, principalmente la no exposición directa a los rayos solares.Agregó que la mejor recomendación es estar hidratándose en cada momento, ya que el golpe de calor hace que el cuerpo sude y pierda líquidos. También se recomienda realizar otras actividades cuando los rayos solares no estén a plenitud. EL ORBE/Nelson Bautista.