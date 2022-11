Aparece Supuesto Dueño del Predio Donde se Construyó el Fracc. Casas Geo en Tapachula

* Afirma que la Constructora le Quedó Debiendo 25 Mdp.

Tapachula, Chiapas; 18 de noviembre del 2022.-Agustín Pérez Rodríguez, supuesto propietario del predio Santa Teresa en el que se empezó a construir el fraccionamiento Casas Geo, pero quedó a medias en el sur de la ciudad, se presentó ante las autoridades a recamar la propiedad y con ello los pobladores podrían perder su vivienda.

En entrevista para l rotativo EL ORBE, dijo que la propiedad se la vendió a una empresa constructora y se firmó un contrato de compra-venta, pero que incumplieron en el pago, ya que de los 45 millones de pesos pactados solo pagaron 20, o sea, menos de la mitad.

Aún cuando no las presentó, aseguró que cuenta con las escrituras y demás documentos legales que acreditan que es el propietario, y cuando se requieran las dará a conocer.

Son 38 hectáreas incluyendo dos en las que fueron construidos cuatro edificios con departamentos, pero ya no continuó con las obras, y que ahora en el conflicto tendrá que asumir su responsabilidad el Infonavit, porque pagó las casas y libero créditos a los beneficiarios.

Según su versión, cuando requirió a la constructora el pago del resto del valor del predio, esta decidió declararse en quiebra y que por ello comenzó el conflicto, ahora del tipo jurídico.

«Al no pagarme Casas Geo, procede una rescisión de contrato y aunque el Infonavit les haya dado créditos, primero debieron de haber confirmado la propiedad del terreno», apuntó.

Puntualizó que, para que los pobladores no pierdan su vivienda, se podría firmar un contrato en el que garanticen pagar mensualmente el adeudo del terreno, en un lapso no mayor de cinco años, sin contar los descuentos que les esté haciendo el Infonavit por sus casas. EL ORBE / JC