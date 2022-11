Gobierno Federal ya no Quiso Desazolvar a Puerto Chiapas y se Llevó la Draga

* Cruceros Decidieron ya no Arribar a Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 24 de noviembre del 2022.- «Se requiere de un gasto muy fuerte, y pues el gobierno ahorita está en etapa de austeridad y no quiere absorber ese gasto. Para mala fortuna esto conlleva a que los cruceros ya no puedan entrar a Puerto Chiapas, precisamente por el peligro qué es y el poderse estancar al entrar. Otra es que la draga ya no está aquí en Tapachula, entonces se tendría que traer el equipo para hacer el dragado correspondiente».

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Manrique Legorreta Anthor, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Zona Soconusco, quien dijo que hasta el momento se desconoce hacia dónde fue enviada la draga que estaba realizando esos trabajos.

«Es perjudicial, pero el gobierno ahorita está en números austeros y no quiere hacer el gasto de ese equipo para Puerto Chiapas», indicó el empresario turístico.

Al recalcar que la temporada de cruceros 2022-2023 ya comenzó en el Pacífico Mexicano, recalcó que «ya debería de haber una afluencia más fuerte de buques, pero las empresas de ese tipo de barcos han optado por no pasar por Puerto Chiapas.

Aún cuando no puso precisar las cantidades, comentó que hay una derrama económica muy fuerte que los municipios de la región de la Frontera Sur están perdiendo, pero que son miles de turistas que no están arribando, y que la proyección de Tapachula al mundo quedó suspendida.

Ante ese panorama, adelantó que es muy probable que se pierda esta temporada, porque la solicitud al gobierno para que se realicen esos trabajos son demasiados tardados para obtener respuestas. EL ORBE / JC