Tortilleros Aumentan Precios en Chiapas, Otro Duro Golpe a la Economía Familiar

* Aducen que es por el Encarecimiento de la Harina e Insumos.

Tapachula, Chiapas; 24 de noviembre del 2022.- Los empresarios tortilleros en Chiapas decidieron aumentar sus precios de entre 20 y 25 por ciento, lo que es nuevo golpe a la economía familiar, sobre todo para los grupos sociales más desprotegidos.

Marco Antonio Victoria, uno de ellos, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que «cómo ve que es un precio liberado, va a depender de la zona. Aquí es cómo más rural, le incrementamos de 18 a 20 pesos».

Señaló que esa postura es por lo aumentos que sufrió la tonelada de harina en territorio nacional, que para ellos es su principal materia prima.

Como cada establecimiento se toma el derecho de imponer sus tarifas, informó que hay algunos empresarios de la localidad que optaron por llevar sus tarifas a los 22 pesos por kilogramo.

De acuerdo a su versión, los consumidores supuestamente han aceptado esos aumentos. «cómo ha incrementado todo, están conscientes de que sí fue necesario y no por gusto».

Al conocer los cambios en su contra, indicó que «hay familias que buscan las tiendas comerciales porqué es más económico el precio, pero ya después no les queda de otra que comprarla, por el tiempo y porque ir a esos lugares representa gastos de pasaje, y pues aquí se adquiere al momento y más calientita».

Incluso adelantó que «siempre en diciembre hay un incremento, por las harineras que son las que controlan el precio, y dependiendo del costo de la harina, se sube el precio de la tortilla y por ello se espera otro aumento».

Aceptó que el más afectado vienen siendo los que compran la tortilla, «porque uno tiene que adaptarse, a modificar 1 o 2 pesitos. El que siempre paga el pato, al final es el consumidor».

Recordó que antes las modificaciones de las harineras eran de 200, 300 y 500 pesos, pero que ahora son de mil 500 y 2 mil, es decir, de alrededor del total por tonelada.

Recordó que años atrás, el gobierno subsidiaba a ese sector para que no se afectara a la población, y entonces el control lo llevaban las autoridades, incluso había un programa que obsequiaba un kilogramo al día para aquellas familias de muy escasos recursos económicos, pero en este sexenio federal se suspendieron los apoyos y se canceló todo tipo de ayuda gubernamental.

Además de la harina, apuntó que hay otras alzas en los insumos que también les afecta demasiado, como el del papel grado alimentico para tortillas, «que ahorita hay escases y ha subido alrededor de un 60 por ciento en el año», y que por eso han tenido que cambiar por uno similar, pero de otra calidad que se vende en la localidad. EL ORBE / JC