Todo Listo Para que la Población Disfrute la “Noche de Estrellas” en Tapachula

* El Próximo Sábado en las Instalaciones del Planetario.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre del 2022.- Todo está listo para que este sábado 3 de diciembre se lleve a cabo la «Noche de Estrellas» en más de cien sedes de territorio nacional, en donde miles de personas de todo el país no solo podrán disfrutar del universo, sino también de conferencias, talleres, música, entre otros espectáculos gratuitos.

Irene Gálvez Altúzar, miembro del Comité Local de Noche de las Estrellas Tapachula, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que después de 2 años de haber sido virtual, regresa la 14a edición de de manera presencial y se dedicará esta vez al desarrollo sostenible para hacer mejor conciencia de los recursos que tiene el planeta.

«Nos sumamos a ese esfuerzo que hace México, a través también de los 17 objetivos de sustentabilidad que marca la ONU para todos los países que están luchando por el cambio climático y la escasez de agua, además de todos los problemas mundiales y la importancia de los huertos.

Luego se refirió a la contaminación lumínica, que dijo ha hecho que las ciudades grandes y las medianas ya no puedan observar los cielos como lo hicieron antaño.

Ahora para poder preciar de la vista del universo, dijo que la población tiene viajar a las comunidades rurales más lejanas o a las montañas y tener, además, un clima propicio, porque la luz no permute apreciar a las estrellas.

Aprovechó para invitar a los turistas guatemaltecos a participar en ese evento que se desarrollará desde las 16:00 horas en las instalaciones del Planetario de Tapachula, y concluirá poco después de la media noche.

La parte presencial se suspendió durante dos años por la cuestión de la pandemia. En el caso de Tapachula se espera a más de dos mil personas, como las que hubo en el 2019. EL ORBE / JC