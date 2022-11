Con Clases Presenciales se Recupera la Venta de Libros en Primer Semestre

*Hasta en un 60 por Ciento.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre del 2022.- La puesta en marcha de las clases presenciales en las escuelas básicas de Chiapas por parte de las autoridades educativas, impulsó las ventas de libros escolares, papelería y artículos educativos general.

Así lo reconoció, Elisabeth Iturbe, encargada de la librería “La Ceiba”, de Tapachula, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que al mejorar la comercialización, es posible que hayan alcanzado hasta ahora una cifra del 60 por ciento mayor a la que tuvieron en clases virtuales, hasta antes de agosto, aunque reconoció los daños económicos que está causando el incremento de costos de los fletes y la inflación.

El material lo tienen que pedir con proveedores de la Ciudad de México, Puebla y otros lugares de la República Mexicana, pero que en este caso, el encarecimiento del transporte de carga por los gasolinazos es lo que a ellos les afecta severamente, por la situación de costos, sostuvo.

A partir del reinicio del retorno a las aulas, insistió que la distribución actual de los libros y papelería en general, no ocurría desde antes de la pandemia, y eso ha levantado un poco la economía, pero aún no es suficiente en comparación del 2019 hacia atrás.

Comentó que debido a que las casas editoriales no se esperaban el regreso a clases, hubo desabasto de algunos materiales, porque según para este próximo año habrá modificaciones y por ello no se arriesgaron en imprimir cantidades de materiales didácticos, sin contar los aumentos en el costo del papel.

Además, pronosticó que este mes decembrino no será tan bueno para ellos, porque la población está pensando en comprar ropa, zapatos u otras cosas. EL ORBE / Nelson Bautista