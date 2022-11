Se Resisten Padres de Familia en la Región a Vacunar a sus Hijas Contra el VPH: SSA

* Sólo se han Aplicaron 300 Dosis de 5 mil 800 Disponibles.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre del 2022.- Apenas 300 padres de familia de 5 mil 800 dieron su aprobación para que sus hijas de primero y segundo grado de secundaria en la localidad fueran vacunadas de manera gratuita contra el mortal Virus del Papiloma Humano (VPH), precursor del cáncer cérvicouterino.

Elvia Martínez Bautista, responsable del Área de Vacunación del Distrito de Salud VII, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que este periodo de vacunación es para las menores de edad que no recibieron el biológico en los dos años anteriores porque no hubo vacunas.

Esta fue la primera semana de aplicación de las dosis en la localidad y estarán disponibles hasta el 09 de diciembre, es decir, 15 días nada más, «pero necesitamos de la autorización de los padres de familia para aplicarla».

A la par de la Secretaría de Salud en Chiapas, indicó que también están participando en esas acciones el ISSSTE, IMSS Bienestar y el IMSS Ordinario.

Es importante «porque está comprobado por los expertos que, por lo menos una dosis le va a proteger a la niña alrededor de un 90 por ciento para el resto de su vida contra el cáncer cérvico uterino”, indicó.

En lo que es la vacuna VPH, apuntó, las niñas en ocasiones pueden presentar dolor del brazo donde se aplicó, un poco dolor de cabeza o mareos, «pero en realidad en estos días que llevamos no hemos tenido ningún caso de alguna reacción por la aplicación de la vacuna».

Sin embargo insistió en la poca aceptación de la vacuna, porque algunos padres todavía tienen dudas, diversas creencias y mitos, y no dan su aprobación. EL ORBE / JC