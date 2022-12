Marchan en Tapachula Miles de Cristianos Contra el Aborto y la Educación de Género

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2022.- De manera inédita, miles de cristianos de decenas de iglesias cristianas de la región de la frontera sur de Chiapas marcharon en la tarde de este sábado por las principales calles de la Ciudad, en protesta por las leyes aprobadas en torno al aborto y la educación con perspectiva de género.

El contingente partió desde el sur de la Ciudad, a la altura del Internado No. 11, y recorrió hasta llegar a la explanada externa del Palacio Municipal, en donde realizaron una gigantesca oración en la que también expresaron su inconformidad por esas leyes federales.

El presbítero Nery Rivera Gómez, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que las iglesias evangélicas de Tapachula y de municipios aledaños decidieron unirse en manifestación pacífica «a favor de la vida, la familia y de las libertades cristianas y religiosas».

De acuerdo a su versión, «estamos luchando contra las iniciativas de ley a favor del aborto, de las familias no tradicionales, las restricciones que están teniendo las iglesias para ejercer su labor evangelizadora y restauradoras».

Asimismo, están buscando «que el pueblo mexicano no sea privado de esas libertades y que nuestros hijos no sean enseñados en las escuelas con la inclinación de género».

En la oración masiva se pidió también por las autoridades y para que los legisladores aprueben leyes apegadas a la moralidad y las buenas costumbres en beneficio de la población.

Un par de horas después se retiraron del lugar sin que se registraran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello