La Pandemia También ha Provocado Aumento de Divorcios en Tapachula

* Trámites Saturan los Juzgados Familiares.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre del 2022.- «Los colegiados en derecho medimos el grado de incidencia, porque en cada juzgado de los tres que tenemos en lo Familiar aquí en Tapachula, hubo un momento. Por ejemplo, en el 2020 y 2021, rebasaron los mil expedientes anuales en cada una de esas oficinas», reveló, Manuel de Jesús Márquez González, abogado y docente universitario.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo, por ejemplo, en el Juzgado Tercero Familiar en el 2021, a él le tocó tratar el expediente mil 121 en el mes de noviembre, «aunque tal vez no todos se refirieron a divorcios, pero sí en varios de ellos se le litigaron separaciones incausadas o de mutuo acuerdo, sin tomar en cuenta los administrativos que se dieron en las oficialías del Registro Civil».

Al hacer un balance de esos dos primeros años de pandemia, indicó que», hubo separación, disgregación, disfunción de la familia. Separación de hijos y padres, pero algo curioso fue que, ¿a dónde se iban?, no tenían opción, no había un gran margen de oportunidad, de concurrir a los Estados Unidos, a la Ciudad de México, a Tuxtla Gutiérrez, o a cualquier parte del mundo, porque a donde te fueras había restricciones».

En un cálculo aproximado, indicó que en ese periodo crítico del Covid-19 hubo un aumento de alrededor de un 20 por ciento en el número de divorcios en Tapachula, y que este año sigue la misma inercia o peor.

«La pandemia nos afectó de por vida. Hemos dicho que hasta hoy la administración pública no ha podido resolver el tremendo rezago que tenemos en materia educativa por estos más de 2 años de pandemia», afirmó.

Puntualizó que a la par de esos divorcios, hay muchas familias que decidieron separarse, pero no pudieron ir a un juicio por la crisis económica por la que atraviesa el país, y no tienen dinero. EL ORBE / JC