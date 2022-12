Solo un 5% de Productores se Dedica Actualmente al Ajonjolí en Chiapas

*Temen que ya no Haya Cosechas Para el Próximo Año.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2022.- De todos los agricultores que antes sembraban ajonjolí en la región del Soconusco, cuando mucho queda solamente un 5 por ciento, y pudiera ser que ese poquísimo porcentaje desaparezca para el próximo año, ya que no reditúa ninguna ganancia como consecuencia del bajo precio en que se cotiza esa oleaginosa en los mercados.

Así lo manifestó, Francisco Cigarroa, productor de esa semilla, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que anteriormente tal vez el 90 por ciento de los campesinos sembraba ajonjolí, pero poco a poco se fueron olvidando por diversos factores, entre ellos su bajo precio (está ahora entre 17 y 20 Pesos el kilogramo), además de que la mano de obra es escasa y cara.

Comentó que hoy en día los precios de los insumos están muy altos, ya que un bulto de urea cuesta ahora mil doscientos Pesos, o más, cuando anteriormente se conseguía a 400 Pesos. El problema es que si no se le aplica el fertilizante al cultivo, su rendimiento baja mucho y eso constituye pérdidas.

La tierra ahí está, y no es que los agricultores no quieran sembrar, lo que pasa, insistió, es que al no haber un buen precio, prefieren al maíz, soya, plátano o lo que sea, la cuestión es se trate de un producto que les reditué ganancias porque de ahí sacan para el sostenimiento de la familia.

Lamentó que el Gobierno Federal no pone atención y no apoya a los agricultores, como es el caso de los ajonjolineros, a quienes deja sin precios de garantía, como tampoco les proporciona créditos para las labores culturales.

Asimismo, lamentó que el Gobierno Federal no se preocupe en proporcionar apoyos para aquellos agricultores. EL ORBE / EL ORBE / Nelson Bautista