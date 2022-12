Saldo Rojo en la Región Soconusco Durante Fiestas Navideñas

*Hubieron Muertos por Accidentes, Ahogados, Asesinados, Entre Otros.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre del 2022.- Las estrategias en materia de seguridad y prevención en la región Soconusco durante las fiestas navideñas no fueron suficientes para evitar que durante el fin de semana se registrara saldo rojo, en espera de lo que ocurra el resto de los días que le quedan a este año.

Hubo varios decesos, algunos ahogados y otros por fatales accidentes automovilísticos y unos más a cuchilladas, electrocutados o por riñas; aunque algunos lograron salvar sus vidas por la oportuna intervención de los paramédicos, en casos de hipoglucémicos e intoxicados,

Entre los ahogados está un joven originario de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quien había llegado de visita al municipio de Mazatán y se metió a nadar a la playa de la comunidad de Badenia, pero ya no salió.

Hubo la necesidad del apoyo de cuerpos de rescate para buscar al infortunado, quien se cree en un dictamen preliminar que quedó atorado en unas piedras a 10 metros de profundidad, hasta que falleció.

Mientras que en Cacahoatán, el cuerpo de una persona de aproximadamente 25 años de edad, fue localizado sin vida en el río La Paz, ubicado en el cantón La Soledad.

En la carretera a Mazatán, también dos jóvenes viajaban en una motocicleta, pero tuvieron un accidente en el que uno de ellos falleció y el otro se reporta grave.

Mientras que otro joven de 22 años perdió la vida en situaciones similares en la carretera que conduce de la comunidad Ruiz Cortines a la cabecera municipal de Mazatán.

Los problemas en motociclistas fue en aumento este año. En las últimas horas, dos jóvenes transitaban en una unidad de ese tipo en la 2ª. Oriente y Central Sur, pero fueron impactados por un vehículo que se dio a la fuga.

Por fortuna lograron sobrevivir a sus lesiones, atendidos por paramédicos y trasladados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica.

Los reportes policiacos confirmaron también que un señor, Ángel Edrey, de unos 45 años de edad, quien presentaba una herida de un arma punzocortante, fue trasladado a un hospital de Tapachula desde el ejido Carrillo Puerto, pero horas más tarde falleció.

También en la zona rural alta del municipio de Tapachula, Adilio Bezal, de origen guatemalteco, fue herido de gravedad en una riña y no pudo resistir sus lesiones.

En la infinidad de accidentes carreteros, un empleado del Centro Federal de Reinserción Social 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, falleció al volcar su automóvil en Mapastepec.

Asimismo, otro ocurrido en el tramo Tapachula a Tuxtla Chico, donde dos vehículos terminaron volcados, un conductor lesionado y un detenido.

Los hogares se enlutaron por otras causas. Por ejemplo, Alfonso Rabanales, de 68 años, se electrocutó con el cable de un ventilador de forma accidental, en hechos ocurridos en la 4ª. Norte entre 21 y 23 Calle Poniente de la colonia 5 de Febrero, en esta Ciudad.

Asimismo, un albañil que sufrió una descarga eléctrica en la segunda planta de un domicilio ubicado en la colonia Loma Linda, al norte de Tapachula, también falleció electrocutado.

Las autoridades informaron que, en el municipio fronterizo de Suchiate, un guatemalteco se quitó la vida en su humilde vivienda, en el ejido Jesús Carranza.

Los paramédicos también han estado ocupados en otros incidentes. Los de Servicios Auxiliares de Emergencia, atendieron a un joven de 18 años de edad, mismo que se intoxicó con licor presuntamente adulterado.

Horas después atendieron a Giovanni N, de 39, sobre la Quinta Privada Sur entre Cuarta y Sexta Calle Oriente de la Colonia Centro, quien se desplomó en la calle a causa de una hipoglucemia.

En tanto que los de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a una persona que ingirió cloro y aún cuando su salud es de pronósticos reservados, sigue viva.

Mientras todo eso ocurría, un salvadoreño fue detenido con un arma de fuego en el fraccionamiento Los Palacios, al suroriente de Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello