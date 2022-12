Turistas Guatemaltecos Abarrotan Tiendas y Mercados en el Soconusco

*Comerciantes Esperan Buena Derrama Económica.

Tapachula, Chiapas; 28 de diciembre del 2022.- A pesar de la espiral inflacionaria de éste año que provocó el encarecimiento de productos, servicios y energéticos, para el turismo guatemalteco aun es un gran atractivo cruzar de manera legal la frontera, llegar a esta localidad y realizar sus compras con fines comerciales o para sus viviendas, luego de que su moneda se mantiene sólida al 2.5 veces mayor por cada peso mexicano.

Por ello, en las últimas 72 horas los visitantes de esa nación contigua han abarrotado literalmente las tiendas comerciales, mercados y establecimientos de Tapachula, incluso las pastelerías, porque han encontrado que la gastronomía mexicana en general de la frontera sur de Chiapas, es de muy alto nivel y a precios muy accesibles.

Carlos López, turista comercial de ese país, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que los grupos de sus connacionales que han llegado a la ciudad con fines recreativos y de comprar, no han tenido un solo problema, se ha divertido bastante y ha disfrutado mucho de su comida, luego que para ellos los platillos regionales son un gran atractivo.

Reconoció que los precios de los productos en suelo azteca han subido demasiado este año, pero que se compensa, porque su moneda es aún muy superior, encuentran muchas cosas que no las hay en su país, además de que representa un gran paseo.

En el caso específico de los pasteles, pan y postres, comentó que se han convertido en un gran atractivo, por el sabor, calidad y estilo, y que incluso algunos de sus paisanos traen carros especiales para llevar una buena cantidad con fines comerciales.

De acuerdo a su versión, no se ha sabido que alguno de ellos haya tenido algún inconveniente con las autoridades para llegar y regresar, y que considera que mucho se debe a que todos ellos viajan de manera legal son sus Tarjetas de Visitante Regional (TVR).

Al preguntarle sobre las recomendaciones a los guatemaltecos que están con el deseo de llegar a la región por las mismas causas, recalcó que «vengan preparados, porque uno encuentra bastante que comprar. Necesitan tiempo y suficiente dinero. De ahí por lo demás, la verdad que nosotros nunca hemos tenido ningún problema en Tapachula, y por eso decimos que vale la pena venir a dar la vuelta».

Por su parte, Évelin Matías, otra turista de ese mismo grupo, señaló que, en particular, ella viene por comprar nopal en polvo en grandes cantidades para hacer avenas y batidos, y que regularmente hace el mismo recorrido cada dos meses -cuando ya no le queda para vender- para adquirir ese producto en especial.

Afirmó que viajan en un autobús de pasajeros rentado y que en el grupo son todos de la misma familia, y que cada quien tiene sus objetivos de compra.

«La verdad es que todo súper, porque igual anda uno de noche y no es peligroso. Hay bastante seguridad», concluyó. EL ORBE / JC