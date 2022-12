Cortes de Energía Eléctrica Causaron Severas Afectaciones a la Población de la Región

* La CFE no se Hace Responsable de los Daños Causados

Tapachula, Chiapas; 28 de diciembre del 2022.- No obstante que el estado de Chiapas es un alto productor de energía hidroeléctrica, los habitantes de esta entidad, especialmente quienes viven en la región del Soconusco, siguen siendo lacerados en su economía por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al aplicarles tarifas demasiado altas y totalmente injustas.

De esa forma lo dio a conocer el señor Ángel Alberto Ibarra, parte del consejo político del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAOLN), quien al conceder una entrevista al rotativo El Orbe manifestó que ya se está cerrando el año de 2022, y no se vio por ningún lado que la CFE haya hecho mejoras en las instalaciones y mucho menos que redujera los costos por el suministro eléctrico.

Agregó que hoy en día, hay una crisis económica tremenda en virtud de que todos los productos, principalmente los de primera necesidad, subieron de precios, y ahora que la paraestatal entrega los recibos a los usuarios, resulta que fueron emitidos con cobros exagerados, por lo que éstos se ven obligados a dejar gran parte de su salario para poder pagar el suministro, y que eso es una acción totalmente injusta.

Añadió que ya no solamente la gente del campo, sino también quienes viven en áreas urbanas, están resintiendo una dura crisis; todos se han dado cuenta de que lo que ganan ya no alcanza para nada, sobre todo las familias donde las parejas tienen dos o más hijos a quienes tienen procurarle el sustento, más los gastos de escuelas, entre otros.

Por otro lado, comentó que los altos cobros por el servicio eléctrico no corresponden o no tienen un soporte, ya que es totalmente pésimo, con “apagones” constantes que causan malestar en la población, además de la quema de aparatos electrodomésticos, de entretenimiento y de oficina con las variaciones de energía.

Asimismo, que no se ve la menor intención, ni del gobierno mucho menos por parte de los funcionarios de esa empresa en tratar de corregir este problema que va en detrimento de la economía de las familias chiapanecas y de todo México. EL ORBE / Nelson Bautista