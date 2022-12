No Hay Balance Entre los Salarios y Aumento de Precios en la Canasta Básica

*Señala la Organización “Voces Femeninas”

Tapachula, Chiapas; 28 de diciembre del 2022.- El anunciado incremento al salario mínimo no está al nivel de las necesidades que tienen las familias; y no es equivalente, ya que no hay un balance con los gastos derivados de los altos niveles de inflación y aumento de precios de la canasta básica y de todos los productos.

Así lo dio a conocer, Martina Velázquez Pérez, representante del grupo “Voces Jurídicas Femeninas”, quien en entrevista con el rotativo El Orbe aseguró que no hay un equilibrio entre el incremento al salario mínimo con los precios que tienen ahora los productos de primera necesidad, incluido el gas, de cuyo servicio ya están prescindiendo porque no les alcanza para comprarlo.

Añadió que una pareja con hijos tiene dificultades para adquirir productos de la canasta básica como son el arroz, el frijol, el azúcar, pastas, aceite, leche, huevo, por lo carísimo que están, cuando la realidad es que las familias hacen milagros para sobrevivir.

Agregó que los emprendedores o comerciantes lo han experimentado, porque lo han visto: el flujo de consumidores que había antes de la pandemia, hoy ya no es el mismo, debido a que las familias se quedan en casa por no tener recursos suficientes para adquirir los productos.

Asimismo, manifestó que hoy en día solo el 10 por ciento de gente que cobra en alguno de los tres niveles de gobierno, puede darse ciertos gustos o lujos, pero el otro 90 por ciento, vive en medio de enormes limitaciones y apenas sobrevive, «y menos con el salario mínimo y su dizque incremento».

Por último y con respecto a los productos, dijo que ahora es casi imposible que bajen de precios por las políticas monopólicas o por decisión de grupos transnacionales metidos en la economía, y eso no se puede frenar, lo que da a entender que es posible que la gasolina, el gas y otros productos, sigan subiendo en menoscabo de los intereses de la población en general. EL ORBE / Nelson Bautista