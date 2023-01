Comercio Establecido en Tapachula Afectado por Presencia de Migrantes

*El Centro Convertido en Albergue y Baños Públicos.

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero del 2023.- El centro de la ciudad de esta localidad se encuentra totalmente desolado, en virtud de que gran parte de la población se abstiene de ir de compras, debido al mal aspecto que ahora muestran el parque central y todos los demás espacios públicos, por la invasión de migrantes.

De esa forma lo manifestó el empresario, Demetrio Campuzano, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que esa desolación en ese punto de la Ciudad, además de la difícil situación económica, provocó que en diciembre los comerciantes establecidos apenas registraran ventas del 40 por ciento, pero ahora en enero del 2023 hay un grave desplome y no hay absolutamente nada que pueda favorecerles.

Hay varios factores para que el comercio se haya caído, agregó. En primer lugar, citó al asunto de los migrantes que se han apoderado del primer cuadro de la Ciudad y lo ocupan como albergue al aire libre y baños públicos, generando insalubridad y un desorden total que afecta a toda la población en general.

Asimismo, comentó el asunto de los estacionamientos. Dijo que, si llegan turistas de Guatemala con sus vehículos, o gente de otros municipios, no encuentran dónde estacionarse en virtud de que los espacios están ocupados por los que tienen venta informal, ya que llegan con sus carros, los estacionan y luego los toman como bodegas.

Por eso, apuntó, muchos comerciantes están pensando seriamente en ocupar la banqueta y parte de la calle frente a sus negocios, porque si no lo hacen, llegan los informales y se apoderan de esos espacios, limitando el área que pudieran servir a los clientes.

Añadió que, debido a toda esa situación, se corre a los consumidores y turistas del centro de la Ciudad, quienes optan por las plazas comerciales donde les dan aire acondicionado, estacionamiento para sus vehículos, y principalmente: limpieza, orden y seguridad. EL ORBE / Nelson Bautista