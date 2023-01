Marchan Normalistas en Tuxtla Chico por Falta de Atención a sus Demandas

* Denuncian Imposición de Docentes, Falta de Infraestructura, Entre Otras Inconformidades.

Tapachula, Chiapas; 17 de enero del 2023.- Alumnos de la Escuela Normal Experimental “Ignacio Manuel Altamirano”, con sede en el municipio de Tuxtla Chico, marcharon este martes por las principales calles de esa comunidad fronteriza, por supuestas irregularidades en el plantel que van desde la imposición de maestros que ya fueron corridos de esa institución, la falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos y la mala infraestructura.

Los jóvenes universitarios llegaron hasta las oficinas de la desolada alcaldía local que aún preside, Julio Enrique Gamboa Altúzar, en donde entregaron un documento en el que van plasmadas sus demandas.

Ahí, Alejandro Hernández Gálvez, presidente del Consejo Estudiantil, confirmó que siguen en la suspensión de clases que iniciaron desde noviembre del año pasado, también por presunta corrupción y nepotismo.

En entrevista para rotativo EL ORBE, explicó que la problemática por la que están atravesando y la falta de atención de parte de las autoridades, los obligó a tener que radicalizar sus posturas, primero con la toma de las instalaciones y ahora la protesta pública a través de esa marcha.

Señaló que, en torno a las instalaciones, que carecen de un auditorio digno y que lleva cuatro años clausurado y la pésima red eléctrica, que son parte del pliego petitorio que presentaron, sin respuestas positivas, y que incluso fue un compromiso para atenderlo por parte del Inifech, pero desde el 2016.

Tampoco cuentan con un domo en la cancha, la cual también presenta daños; no tienen salón de usos múltiples, aún cuando tienen dos licenciaturas; tampoco los espacios adecuados para celebrar eventos académicos, sociales y políticos, como ejes rectores del normalismo.

Luego se refinó al nepotismo y la corrupción al señalar que -para ejemplo- hay el de dos maestros. El primero de los casos se trata de Gendi Nayeli de León Castillo, que egresó de la Licenciatura en Nutrición en el 2016, pero que no cuenta con el perfil para dar la clase de geografía, tal y como lo está haciendo.

Según su versión, en el periodo 2013-2018 era el director de esa escuela, Jacobo Ovando, tío de la maestra, quien supuestamente intervino para que fuera contratada sin reunir los requisitos que marca la ley.

Recordó que Ovando y otros tres maestros fueron literalmente sacados por los alumnos de ese entonces, «por no cumplir con sus funciones como docentes, por falta de ética profesional, mala praxis, y sobre todo por no estar comprometidos con la formación de los alumnos».

Confirmó, entonces, que uno de los puntos de su pliego petitorio es el de exigir la destitución de Gendi Nayeli, y que se abra una investigación en torno a los involucrados por nepotismo y tráfico de influencias para que ella ocupara ese cargo sin reunir el perfil, tal y como lo marca la ley.

Asimismo, que se destituya o se reasigne a otra institución educativa a Jacobo Ovando, que ahora es profesor de esa escuela, pero que -según ellos- pretende volver a la Dirección.

También exigieron internet de fibra óptica y la construcción de la barda perimetral, pero que supuestamente las autoridades les pretenden imponer a esos maestros y que ya hay represalias con bajos promedios en las calificaciones del actual semestre, a punto de finalizar. EL ORBE / JC