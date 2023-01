Más de 11 Millones de Personas Mueren al Año a Causa del Tabaquismo

*En México Ocurren Alrededor de 15 mil Decesos.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero del 2023.- «El tabaquismo es uno de los grandes flagelos de la humanidad, ya que cada año mueren 11 millones de personas a nivel mundial y de ellos unos 15 mil son mexicanos”, reveló en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del Centro Cardiológico de Tapachula.

Señaló que la aspiración de la nicotina y de infinidad de sustancias que van inmersas en los cigarros, pasan a la tráquea, bronquios y a los alvéolos, y en el intercambio gaseoso, a la sangre. Llega al cerebro, lo estimula y da una sensación de bienestar, lo cual es adictivo. Por eso la persona cada vez requiere más.

Pero también produce tolerancia, es decir, si antes se sentían bien con él consumo de uno o dos cigarros (incluso pipas, puros u otros) al día, va aumentando la necesidad de consumo para sentir la misma satisfacción.

«Al inhalarse el humo no solamente es la nicotina sino otras sustancias que pueden ser cancerígenas. Hay cientos de ellas, pero 4 o 5 son estimulantes para producir diferentes problemas oncológicos», señaló al dar a conocer que, a nivel cardiológico, produce es una aceleración de las placas ateroesclerosas en las arterias que van disminuyendo el torrente circulatorio, la fragilidad de los mismas y la posibilidad de producir accidentes cardio cerebro vasculares.

Asimismo, infartos al corazón, embolias cerebrales, hemorragias y estenosis a diferentes arterias, como las renales y las oftálmicas. Mientras que a nivel pulmonar, produce alteraciones, sobre todo en bronquios y de los alvéolos, haciendo que se altere su función, en especial la falta de movilidad de los cilios, que es una especie de hilos que sacan la suciedad, pero que en los fumadores se convierte en flemas.

Finalmente, termina en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que lleva a una disminución de las capacidades físicas y respiratorias y metabólicas del paciente que lo produce, hasta llegar al fallecimiento por la falta de oxigenación, además de cáncer en diferentes órganos, incluidos garganta, estomago, matriz, bronquios, ovarios, testículos, entre otros, sin contar la disfunción eréctil.

Por eso se pronunció a favor de las leyes que buscan alejar a la población del tabaquismo, así como de las campañas en materia de salud orientadas a esos fines, por esas 11 millones personas que mueren al año.

Lo peor de todo es que, según su apreciación, un 30 por ciento de los fumadores pasivos, es decir, aquellas personas que están cerca de fumadores, ya sea en un restaurante, un antro, cines o incluso en espacios públicos, también tendrán las mismas afectaciones.

«Se dice que se predica con el ejemplo y la mejor forma de enseñar a alguien que no fume, es no haciéndolo. Los padres tienen esa obligación de evitar consumir tabaco, cuando menos dentro del hogar o al salir con la familia», puntualizó. EL ORBE / JC