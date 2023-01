Bloqueo en la Carretera Costera Dejó Pérdidas Millonarias

Tapachula, Chiapas; 18 de enero del 2023.- El bloqueo carretero que llevaron a cabo pescadores de la comunidad «Paredón» en las inmediaciones del municipio de Tonalá, cumplió ayer miércoles su tercer día, dejando varados varios kilómetros de unidades de carga, pasaje y particulares en la costa de Chiapas, además de que infinidad de empresas del transporte público local, regional y federal, cancelaron sus operaciones en toda esa ruta.

El problema generó un caos total, ya que los pobladores mantenían secuestrada a la población en al menos 40 municipios, ya que no podían trasladarse a lo que habitualmente hacían como sus fuentes de trabajo, escuelas, centros de la comercialización de sus productos, traslados de sus enfermos, cosechas, incluso pérdidas en millones de pesos por haber frenado las importaciones y exportaciones.

Eso también generó que los tráiler de diversos productos que llegan de Centroamérica se mantuvieran congestionando al municipio de Suchiate y los que van al extranjero, estacionados en Arriaga, en espera de poder avanzar hacia sus destinos.

El suministro de gas hacia los municipios se vio mermado, provocando desabasto, por lo que miles de usuarios realizan largas filas en las estaciones gaseras, aunque no hay producto.

Como lo ha hecho público el rotativo EL ORBE, el malestar de los manifestantes era porque se requiere de la rehabilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales en aquella comunidad, pero las afectaciones que de sus protestas superaron en mucho esa posible inversión y paralizaron a un tercio del Estado, que es un delito contemplado en las leyes de Chiapas.

Este miércoles, una comitiva de autoridades propuso una mesa de trabajo en Tonalá, pero que los manifestantes deberían suspender el bloqueo, como un acto de buena voluntad, a lo que aceptaron.

Con ello, empezaron a circular los carros, pero en un caos vial, porque muchas unidades quedaron abandonadas en media carretera, porque sus ocupantes fueron en busca de agua, comida y baños, y aún no regresaban.

Sin embargo, ni siquiera había transcurrido una hora en la mesa de negociaciones, cuando la parte civil decidió abandonar la reunión, luego de que consideraron que no se presentaron autoridades con voz de resolución, sino solamente funcionarios de segundo nivel.

Así, nuevamente regresaron al bloqueo, pero ampliado. Esta vez en tres puntos diferentes en ese mis sector y por lo mismo todo siguió igual que en los dos días anteriores, o peor.

Mientras eso ocurría, centenares de grupos antimotines se encuentran listos muy cerca de ese punto de Chiapas, en espera de las órdenes para el desalojo con el uso de la fuerza pública, lo cual puede ocurrir en cualquier momento.

La presencia de los uniformados evitó, al menos en tres ocasiones de este día, que choferes de camiones de carga desalojaran a los pescadores, en un acto de violencia al que se querían unir también conductores particulares y familias afectadas.

Una comisión de los manifestantes viajó por la tarde hacia la capital, Tuxtla Gutiérrez, para participar en otra mesa de negociaciones en busca de alguna solución. Luego de varias horas de negociaciones entre una comisión de los manifestantes de Tonalá y autoridades, poco antes de concluir la noche del miércoles se firmó una minuta de acuerdos.

En la reunión, celebrada en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, la parte central de las demandas fue la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la comunidad de «Paredón», en el municipio de Tonalá.

Con el acuerdo, los pescadores llamaron por teléfono a sus compañeros y de inmediato fue suspendido el bloqueo.

Fuerzas federales y estatales sumaron esfuerzos para realizar un operativo de control vial que se prolongó por toda la madrugada, en alrededor de 260 kilómetros de carretera en la costa de Chiapas. Por lo pronto se desconoce si se van a fincar responsabilidades a los pescadores por las pérdidas en millones de pesos generadas, o quedará todo en la impunidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/José Ángel López