Familias de la Colonia Las Minas con Temen Quedarse sin sus Vivienda

*Debido a Disputa Entre Directivas.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero del 2023.- Más de 80 familias de la colonia Las Minas, en voz de su tesorero Edy Mazariegos, denunciaron a un supuesto «líder», quien asegura ha estado lucrando con la necesidad de varias familias, a quienes les ha prometido lotes por la módica cantidad de 26 mil Pesos, cuando en realidad ya no tiene nada ver con esa pequeña comunidad.

En entrevista con rotativo EL ORBE, y quien asumió el cargo el pasado 11 de diciembre, dijo que el señalado, desde que estaba en la anterior directiva, exigía dinero para «realizar trámites», pero jamás comprobó gastos.

Explicó que de momento no se puede hacer nada con la protocolización de la tenencia de los lotes de esa colonia, en virtud de que no ha terminado el proceso de entrega por parte de Ferrocarriles Nacionales de México (dueño del predio), al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), y será hasta entonces cuando ya se pueda trabajar sobre los aspectos topográficos y demás.

Sin embargo, indicó, el «líder» continúa lucrando con los predios e incluso amenaza a los demás de que si no le firman un documento donde digan que están con él, los puede despojar del terrenito donde ya están viviendo desde hace varios años, «y ese es el temor que tienen muchos, de quedarse sin donde vivir».

Esa persona renunció el pasado 4 de diciembre, pero no hizo entrega de ningún documento y tampoco de las acciones emprendidas por él, sostuvo.

Sin embargo, apuntó que se dio tiempo para presionar y formar un nuevo grupo en donde el mismo eligió en su casa a los nuevos directivos. EL ORBE / Nelson Bautista