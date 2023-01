Casas de Empeño en la Frontera Sur Reportan Aumento de Operaciones en un 70%

* Debido a la Cuesta de Enero.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero del 2023.- La economía familiar en México inició el año con un severo desgaste y una preocupación para solventar sus compromisos prioritarios. Casas de empeño de la región de la frontera sur de Chiapas reportaron un incremento en sus operaciones hasta un 70 por ciento con relación a lo ocurrido en diciembre, por los efectos de la «cuesta de enero».

Miguel Ángel Ruiz Santiz, subgerente de la empresa «Presta Mil», sucursal Tapachula, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que, al principio de este mes, hubo esa alza repentina, pero que en esta última parte de enero, las cosas se han empezado a normalizar y la afluencia ahora es del 40 por ciento más que diciembre.

Al hacer un balance de las posibles causas de ese comportamiento de los clientes, opinó «posiblemente hay mucha crisis, y creemos que en base a eso, también la gente ya se atiene a no estar comprando a crédito para que no se encharque mucho y por lo tanto no hay para empeñar».

Entre los artículos que más se han empeñado en estas tres semanas del año, informó que son minicomponentes, pantallas, celulares, laptops, incluso motocicletas. «En otros años ha sido mejor, ahorita considero que éste año sí se está reflejando mucho que la economía está muy baja».

Representantes de otras empresas de ese mismo giro le han confirmado que están viviendo una situación similar y que incluso «está cañón», dijo.

Ante ese panorama, calculó que entre los meses de mayo y junio nuevamente podrían volver a tener un incremento de manera considerable en el número de empeños en la región, pero que todo dependerá de la economía de México en éste año. EL ORBE / JC