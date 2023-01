Transporte Foráneo en la Frontera Sur Sigue sin Servicio en Protesta por «Cobro de Piso»

*Choferes y Concesionarios Temen ser Asesinados.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero del 2023.- Las unidades del transporte organizado que prestan el servicio entre Tapachula y las comunidades de la frontera con Guatemala, permaneció éste martes paralizado, luego de que en la víspera un grupo armado hiciera disparos hacia la terminal ubicada en el municipio de Cacahoatán, como parte de sus acciones para exigir el pago de una extorción semanal, conocida popularmente como «cobro de piso»

Para éste martes, concesionarios informaron a rotativo EL ORBE que sostendrían tres reuniones en torno al tema. La primera de ellas con el aún alcalde Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, luego de señalar que no cumplió con una serie de compromisos relacionados a la inseguridad que priva en ese lugar.

Más tarde, se reunirán con representantes de Colegios, Cámaras y sectores productivos, para formar un solo frente civil y buscar alguna alternativa para defenderse de ese flagelo, a dos años de haber radicalizado sus operaciones en la región Soconusco y de que han sido asesinados, o heridos, varios choferes por negarse a pagar la extorsión.

De igual forma, una mesa de trabajo con diversas autoridades, para conocer si hay algún avance en las investigaciones, o si solamente volverán a firmarse minutas.

Los conductores de unas diez unidades decidieron restablecer por su propia cuenta y riesgo el servicio en las últimas horas, ya que argumentaron que no tenían dinero ni para comer.

Mientras, expresaron que hay pánico entre ese sector en torno a no poder reunir el dinero que les exige el crimen organizado cada semana, porque hay la amenaza de que, si no cumplen con el monto total, los matarán.

En México se han denunciado en los últimos cuatro años 40 mil 642 extorsiones y se cree que al menos la mitad ha sido «cobro de piso», pero que solo podría ser un número meramente representativo de lo que en realidad ocurre, porque las víctimas temen acudir ante las autoridades

De esas, 9 mil 874 se denunciaron en el 2019; otras 9 mil 37 durante el 2020; así como 10 mil 61 en el 2021; y 11 mil 670, en el 2022, es decir, un aumento alarmante. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello