Albergues Para Migrantes en Tapachula Operan a Cuatro Veces más de su Capacidad Máxima

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero del 2023.- La Premio Nacional de los Derechos Humanos en la República Mexicana y fundadora del Albergue Jesús el Buen Pastor, Olga Sánchez Martínez, reconoció éste día que, en los flujos migratorios que han llegado a Tapachula, también se han infiltrados delincuentes».

En entrevista para rotativo EL ORBE, consideró «es un asunto que no se puede negar» y para ello citó el caso del ese mismo albergue, donde afuera se ha registrado un aumento considerable de actividades ilícitas, además del consumo de drogas, especialmente de gente llegada de Honduras.

Explicó que da la impresión de que ese país centroamericano tiene graves problemas con drogas, porque jóvenes a muy temprana edad se meten a ese círculo, y no solo es el caso de los hondureños, «ya que también migrantes de Guatemala y de El Salvador, hacen lo mismo, aunque en menor escala».

Aclaró que en esas instalaciones, ubicadas al sur de la Ciudad, reciben a todos por igual, «porque no estamos para decir este sí, porque es bueno, pero este no, porque es malo. Ya estando dentro y si hay algún sospechoso, le damos tres días y lo despedimos».

Asimismo, que ignora cómo trabaja el Instituto Nacional de Migración (INM), y cómo está el paso por la frontera, «porque sigue llegando mucha gente».

Una muestra del escandaloso número de migrantes que ingresa a México y llega como primera escala, a la Ciudad de Tapachula, es precisamente ese albergue, el cual atendía anteriormente a 300 extranjeros todos los días, y ahora se ha multiplicado el arribo, ya que en ocasiones la cifra ha llegado a mil cuatrocientos.

La galardonada por el Dalai Lama como la Mujer del Año en el mundo, manifestó que tiene más de dos años en que las cifras de arribos de migrantes se han multiplicado, por lo que la atención en ese albergue también ha crecido, ya que en ese lugar reciben a todos los que piden ayuda, especialmente cuando se trata de familias completas.

Respecto a los problemas de salud, porque se ha dicho que los migrantes pudieran ser transmisores de enfermedades, aseguró que es cierto, la mayoría viene con problemas micóticos en la piel, incluso heridas en los pies. EL ORBE / Nelson Bautista