El INM ha Convertido a Tapachula en una Cárcel Para Migrantes

*Realizar Redadas Para Evitar Salgan de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero del 2023.- Jesús Hernández, quien encabeza a la organización «Pueblos Libres Sin Fronteras», y hace unos días anunció públicamente que estaba organizando una caravana de migrantes para salir desde este municipio, reveló a rotativo EL ORBE, que ahora está siendo acosado por diversas autoridades, como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).

Fue el 23 de enero cuando dio a conocer que ya estaban organizados para salir de la frontera sur de Chiapas hacia el centro y norte del país, recordó.

Sin embargo, después de ello ha sido acosado y por eso vive con mucho temor, por lo que responsabilizó al INM que aún encabeza el optometrista, Francisco Garduño Yáñez.

Por lo mismo, según lo que expuso en entrevista, decidió acudir a las oficinas en ésta Ciudad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para interponer su denuncia.

Sin embargo, según su versión, en ese lugar le dijeron que no contaban con sistema y que por eso tenía que enviar un correo electrónico explicando todo su caso, para después trasladarse a la Ciudad de México, para ratificar su queja ante las oficinas centrales de ese organismo.

«Tapachula se está convirtiendo en una cárcel para los migrantes que están varados en el parque y en todos lados», dijo al señalar que el recién nombrado delegado del INM en Chiapas, Carlos Alberto Santiago Hernández, se ha encargado de realizar redadas para evitar que los migrantes salgan de la ciudad, que es una situación que no ocurría antes en la frontera sur.

«Se los llevan presos y les dan comida descompuesta. Hay muchas cosas que no sabemos, pero sí tenemos pruebas de otras. Por ejemplo, de cómo les rompen su documentos a una persona venezolana”.

Luego se refirió a las supuestas formas que les expiden en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la Ciudad, que no es otra cosa que un papel para que estén en Tapachula durante algunos días, pero sin poder avanzar a otras regiones del país, es decir, tal y como están ahorita.

«En Tapachula no hay trabajo ni para obtener algún recurso para comer y son muchas personas migrantes que están en esa misma situación», afirmó al adelantar que, de alguna forma u otra, saldrán en caravana.

Durante este lunes, cientos de migrantes se concentraron en el parque central «Miguel Hidalgo», al que han tomado como albergue desde hace un par de semanas. Supuestamente se habían entrevistaron con agentes migratorios que les dijeron que los llevarían a la Siglo XXI para entregarles documentos con los que podrían recorrer todo el país.

Sin embargo, como aseguran que les han mentido una y otra vez para tenerlos varados en Tapachula, los extranjeros dijeron que esperarían ahí mismo para que les llevaran los oficios, pero con la condición de que sean con los que puedan seguir su camino, pero los uniformados ya no regresaron. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello