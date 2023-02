Urge dar Limpieza y Mantenimiento al Parque Bicentenario Ante Infestación de Aves

*Dejan Heces Fecales en Grandes Cantidades Hasta en las Mesas y Sillas.

Tapachula, Chiapas; 04 de febrero del 2023.- Un grupo de comerciantes de diversos giros, incluso los mismos turistas, se han quejado que en el parque Bicentenario, ubicado en el zócalo de la localidad, hay una infesta de aves (palomas) que dejan sus heces en grandes cantidades por todos lados, hasta en las mesas y sillas, por eso nadie se puede sentar y no llegan a ese lugar por temor a que le caigan esos residuos en la cabeza.

Coincidieron en que los adornos y esculturas que recién fueron colocados por las autoridades son un bonito atractivo, en especial porque se acerca el festejo del «Día del Amor y la Amistad», en el ánimo de que las personas lleguen hasta ahí y se tomen las fotografías del recuerdo y disfruten la tranquilidad que ofrece ese parque.

Indicaron que desde hace tiempo se convirtió también en el hogar de una bandada de palomas que ensucia las instalaciones, a eso habría que sumarle la casi nula existencia de contenedores de basura, por lo que es un foco de infección para sus visitantes, desde niños hasta adultos mayores.

De esa manera las aves se han convertido en una plaga que provoca inconformidad de los transeúntes, ya que estas vuelan de un punto a otro.

Existe un grupo de conserjes encargados de levantar no solamente la basura que las personas dejan en el suelo y áreas verdes de ese punto de la Ciudad, sino también para tratar de limpiar mesas y sillas, pero no son suficientes para el mantenimiento. EL ORBE / Lizandro Hernández