Choferes de Colectivos no Respetan Cuota a los Adultos Mayores

* Algunos Prefieren no Brindarles el Servicio.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2024.- Usuarios del transporte público en la Ciudad de Tapachula, denunciaron que los choferes de combis colectivas que cubren diferentes rutas urbanas en la localidad, no están respetando la cuota de cinco Pesos para los adultos mayores.

Lo anterior fue dado a conocer por Reina Pérez Moreno, usuaria del transporte público en este municipio, quien tiene 70 años de edad, y aseguró que este viernes abordó un colectivo como de costumbre y pagó ocho Pesos porque no portaba su credencial, así como desconocía que se había incrementado el pasaje.

Debido a eso, con una actitud por demás grosera y prepotente el chofer del colectivo le exigió los diez Pesos ya que había subido el pasaje. La denunciante manifestó que quiso explicar al chofer que no tenía conocimiento del tema, sin embargo, este le refutó de inmediato que se enterara en el teléfono.



“A veces no la trae uno, entonces yo digo que con que traigan un aviso, bueno, dice uno, ya para mañana o pasado ya vale 10 pesos el pasaje, ya está uno sabedor, pero se sube uno da los ocho pesos, y ahora vea, si alguien da un billete de a 20, no le dicen nada, nomás le devuelven 10, deben de decir”, señaló.Reina Pérez Moreno también denunció que los choferes del transporte público no respetan la tarifa para los adultos mayores, que es de cinco Pesos, y de inmediato exigen la credencial y si no la traen, tienen que pagar, como fue su caso, que ella por no traer su credencial y evitar un mal rato, iba a pagar la tarifa completa, pero desconocía que había incrementado a diez Pesos el pasaje.En ese sentido, usuarios del transporte público exigen a los transportistas, que así como traían la publicidad política de los candidatos en los colectivos, así deberían pegar el aviso e informar al público en general que ya subió el pasaje, no que cuando ven a un adulto mayor, ya no le quieren dar el servicio hasta que pague diez Pesos. EL ORBE/JC