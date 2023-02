Se Consolida el Mangostán del Soconusco en la Preferencia de los Estados Unidos

* Producción es más Rentable que la del Café.

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero del 2023.- Debido a la dificultad en la producción de café en cuanto a los precios y la falta de apoyos, que ya no era lo mismo en los tiempos de bonanza en la región Soconusco, algunos cafeticultores analizaron esa situación y optaron por aventurarse en la producción de mangostán, al cual ahora se están dedicando con éxito.

Así lo dio a conocer Martin Vallejo Sonneman, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, dijo que el asunto del café lo platicó con familiares, con quienes tienen una finca en la zona alta de éste municipio, y finalmente ambos decidieron cambiar de cultivo y dedicarse al mangostán, cuya propuesta les resultó efectiva ya que encontraron formas para comercializar este producto en los Estados Unidos.

Luego de pasar por las empacadoras de Rambután, dijo, su fruta la vende congelada y además aprovechan la cáscara, la cual la secan y también la venden. Es decir, hay un aprovechamiento casi total.

Dijo que actualmente la producción está muy bien. Sin embargo, reconoció que tienen problemas con una especie derrame de un líquido amarillento, y hasta la fecha no han podido determinar si es causado por el exceso de agua o es un hongo el que está dañando la producción.

Asimismo, para hacer más factible y fructífero este cultivo, están viendo la manera de cómo diversificarlo y darle un valor agregado con base a su industrialización, ya que, si bien es cierto que hasta hoy las cosechas son magníficas, no por eso se van a quedar con los brazos cruzados.

El precio del kilogramo, de acuerdo al momento, a veces está a cien Pesos, otras ocasiones en 150, e incluso, y en unas más llega a costar 300 Pesos, añadió.

De acuerdo a su versión, aseguró que ese cultivo es mejor que el de café. Una de las razones podría ser que este producto es anticancerígeno y antioxidante. Por lo mismo, contiene muchas propiedades para mejorar la salud, especialmente en cuanto al cáncer.

Dijo por último que a la fecha hay un cúmulo de enfermedades que están minando la salud de las personas, como el cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, y que de ahí parte el interés de la gente por buscar agentes curativos alternos, como en este caso, el mangostán. EL ORBE / Nelson Bautista