Confían en Capacidad de Yamil Melgar Para Gobernar Tapachula

* Ejidatarios de Raymundo Enríquez lo Respaldan.

Tapachula, Chiapas, 4 de mayo de 2024. – El candidato de MORENA a la presidencia municipal de Tapachula, Yamil Melgar, recibió el apoyo total de las colonias y ejidos de la zona sur poniente. En esta ocasión, los ejidatarios de Raymundo Enríquez reconocieron el legado que representa, destacando que proviene de una familia trabajadora y con valores.

Carlos Morales Alfaro, comisariado ejidal de Raymundo Enríquez, reconoció la experiencia de Yamil Melgar en la función pública, así como su capacidad para atender y resolver los diferentes problemas del municipio.

«Es hijo de un ex presidente municipal, por lo que no dudamos en que realizará un buen trabajo. Proviene de una familia trabajadora y honesta, lo cual nos da la confianza de que junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, harán un gran trabajo para Tapachula», comentó Morales Alfaro.

El candidato Yamil Melgar expresó su compromiso con la gente, ya que representa el legado de su familia y aseguró que no les fallará. Desde pequeño, fue enseñado a trabajar y a ser un hombre con valores.

Además, presentó a parte de su equipo de trabajo, quienes lo acompañarán en este proyecto. Estos serán corresponsales para atender los grandes problemas que aquejan a Tapachula. Se trata de hombres y mujeres líderes de los diferentes sectores productivos y sociales de este municipio. Boletín Oficial