Revelan que la Aspirina, Naproxeno o Diclofenaco Pueden Provocar Infartos al Corazón

*Al Suministrarse de Manera Frecuente.

Tapachula, Chiapas; 15 de febrero del 2023.- La población busca en ciertos medicamentos un alivio a síntomas como el dolor o la inflamación, pero desconoce que al ingerirlos pudiera estar generando otros problemas más graves, como un infarto al corazón,

Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director del Centro Cardiológico de Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que algunos de esos fármacos influyen directamente al corazón, pudiendo ocasionar enfermedades directas sobre el músculo cardíaco, en su actividad eléctrica o su actividad mecánica, que es impulso de la sangre en forma continua.

Además, empeoran las alteraciones que pueda tener el corazón ya enfermo y que no logra hacer su función completa, lo que se conoce como insuficiencia cardíaca.

De acuerdo a la versión del especialista, «dentro de los más socorridos que pueden alterar esas funciones están los desinflamatorios, como la prednisolona, la dexametasona y los no asteroideos. Entre los más conocidos está el Diclofenaco, el Naproxeno, o la fenibutasona, que pueden ocasionar alteraciones del músculo cardíaco, tanto lesión directa sobre el mismo, como alterando los factores de la coagulación y precipitando la formación de trombos».

En tanto que, «si se está dando un infarto, regularmente se toma -por ejemplo- Aspirina en dosis altas de 500 miligramos o más, y eso lleva al paciente a un infarto cardíaco más grande que se difunde a través de todo el miocardio, atravesando toda la pared del corazón».

Según su apreciación, «la inmensa mayoría de las personas ya tienen esos medicamentos en casa, y el tío o la persona fue a consulta con su médico y le prescribió para tal enfermedad, que ésta medicina es para el corazón, y lo hacen con frecuencia, anotan en la receta. Este para el corazón, este para las grasas, este para los triglicéridos, para la diarrea, pero no es el contexto nada más, si un mismo medicamento puede servir como antiagregante plaquetario».

Puso de ejemplo a la Aspirina -según él- «que va a prevenir los infartos y las embolias, pero en dosis de 75 a 325 miligramos. Sin embargo, en 500 provoca los trombos, coágulos e infartos, y si es un derrame, lo incrementa, ya sea intraocular, retiniano, conjuntival, cerebral, epistaxis, colitis».

Lamentó que esa automedicación está en alrededor del 50 por ciento de todas las especialidades y muy socorrido en la esfera cardiovascular.

Aprovechó para dejar en claro que «hay otros medicamentos como los desinflamatorios que afectan directamente al corazón o a través de la lesión a otros órganos. Por ejemplo, el Diclofenaco y el Naproxeno, que pueden llevar al paciente a insuficiencia renal, y de manera secundaria va a ser daño cardiológico»

Asimismo, ciertos diuréticos qué sirven para disminuir el exceso de líquidos que tiene la persona en ese momento, «pero el exceso de esas sustancias, porque estoy hinchado y por eso voy a tomar el doble de mi Furosemida o de mí Hidroclorotiazida se repleta de volumen, pudiendo llevarlo a un estado de deshidratación por la pérdida de electrolitos, sobre todo de potasio, que finalmente puede llevar al paciente a un paro cardíaco».

Hay otros medicamentos que por ende pueden producirlo, pero que se necesitan, y por eso hay que vigilarlos. Entre esos mencionó a los anticancerígenos, los oncológicos.

En el protocolo del tratamiento de ese tipo, envían al paciente a una valoración cardiológica, con exámenes de laboratorio, radiografía de tórax, ecocardiograma, y en el transcurso, dependiendo el medicamento que esté usando, el especialista lo mandara cada tres o seis meses, a nuevas valoraciones, para saber de posibles alteraciones al corazón.

Por eso pidió a la población en general usar esos medicamentos por prescripción médica directa, no por recomendaciones o el autoconsumo, «y por fortuna se ha visto nuevamente que los medicamentos antiinflamatorios locales que, en forma de cremas y ungüentos, tienen una aceptable respuesta de mejoría en el paciente, solo que hay que acostumbrarse a ello». EL ORBE / JC