Por Inicio de la Cuaresma, Prevén Escalada de Precios en Pescados y Mariscos

* Comerciantes Hacen su Agosto.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero del 2023.- Aún cuando hasta el cierre de la edición no había un porcentaje definido en torno a los incrementos en los precios de pescados y mariscos en Chiapas, se prevé que a partir de éste miércoles comenzará una escala de aumentos en esos productos del mar, por la ley de la oferta y la demanda, así como por otros factores como una baja en la producción propia de la temporada.

Daniel Gómez, comerciante de esos alimentos, confirmó en entrevista para rotativo EL ORBE, que durante la cuaresma la población tiende a consumir un poco más de ambos, por tradición o costumbre, y eso conlleva a un aumento de precios, «aunque lo que pasa es que a veces el marisco escasea en esta temporada, sube sus costos».

Y es que estas fechas coinciden con la entrada de la primavera, por lo que hay cambios en la temperatura de las aguas del océano, y los peces optan por irse al fondo y la pesca disminuye.

Reconoció que los proveedores no habían informado de cuánto serían los aumentos esta vez, porque el pescador sale en busca de traer un buen cargamento, pero debido a esas causas a partir de la fecha gastará más y regresará con menos producto, por lo tanto deben hacer ajustes.

Tomando como referencia lo ocurrido en años anteriores, indicó, lo que más se vende en los mercados en el periodo de cuaresma es la mojarra y a pesar del alza de precios, la demanda aumenta hasta en un cien por ciento.

Sin embargo, precisó que las ventas ya no son tan buenas como en temporadas atrás, porque ahora hay centros comerciales y distribuidores, es decir, mayor competencia, además que las tradiciones se redujeron. EL ORBE / JC