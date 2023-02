Pobladores de Metapa Denuncian Bajo Voltaje de Electricidad en Viviendas

* Desde Hace Más de un Año .

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero del 2023.- Pobladores del municipio fronterizo de Metapa de Domínguez denunciaron éste día que tienen más de un año en que el suministro de energía que les distribuye la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es de bajo voltaje, y como consecuencia, varios consumidores se quedan sin realizar sus tareas porque los equipos no funcionan por falta del fluido a su capacidad normal.

De esa manea lo denunció Sergio Ortiz Gómez, habitante de la colonia San Gabriel, ubicado al sur de la población, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, aseguró que el problema del bajo voltaje no solo es donde él vive, sino en toda la población.

Algunas personas comentan que anteriormente estaban instalados unos transformadores a la orilla de la carretera que va a Frontera Hidalgo, frente al panteón municipal, pero que esos aparatos los quitó la CFE y se los llevaron a otra parte y desde entonces, tienen esos problemas, sostuvo.

Además, en los hogares hay algunos aparatos que no funcionan, pues la energía no es suficiente, como es el caso de algunos que tienen pozos rústicos y deben extraer el agua con bombas para el servicio doméstico, pero no funcionan.

Asimismo, que las variaciones de voltaje también afectan a los distintos aparatos que tienen en las casas, como refrigeradores, licuadoras, planchas, hornos, estufas, lavadoras, ventiladores, además de los de entretenimiento como pantallas, televisores, modulares, entre otros.

Este problema lo han hecho saber ante el ayuntamiento municipal que aún preside el alcalde Leobardo López Morales, señaló, sin embargo no han sido atendidas sus quejas, lo mismo que pasa con la CFE, en donde tampoco les hacen caso.

Afirmó que este problema del bajo voltaje no puede seguir, ya que afecta muchísimo a la población de Metapa y por eso, si no hay respuestas positivas, los pobladores están proponiendo las manifestaciones públicas hasta que les resuelvan esos problemas. EL ORBE / Nelson Bautista