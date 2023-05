México Tiene Rezago Educativo del 80% en Relación al Resto del Mundo

*Sobre Todo con el Uso de las Tecnologías.

Tapachula, Chiapas; 12 de Mayo del 2023.- “México presenta un rezago educativo mínimo de un 80 por ciento con relación a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Por ejemplo, la inteligencia artificial en nuestro país es un tema nuevo, cuando en otra regiones del planeta es algo de hace varios años y que obviamente cambió los sistemas de enseñanza”.

De esa manera lo consideró Erick Manuel Rivera, director de vinculación de la Universidad Santander a nivel nacional, quien en entrevista para rotativo EL ORBE opinó que el país atraviesa por un paradigma, “porque hay un quiebre en todas las actividades por el uso de la tecnología, y la educación no es algo que se puede quedar atrás”.

Es algo que pareciera no entendible ni lógico -señaló-, porque es una de las áreas o actividades que más ha tardado en adaptarse a las instituciones educativas.

“En nuestro país lamentablemente hay un gran atraso, porque se continúa con un modelo que ya no corresponde a la realidad, y hoy en día el reto es que el aprendizaje se pueda llevar a cabo a través de diferentes medios y constantemente. Se convirtió en una actividad permanente, a partir de que nace uno hasta que muere. Las personas van a tener necesidad de estarse actualizando”, afirmó.

Desde su punto de vista, gran parte de esos rezagos son por los intereses creados, “porque hay un sindicato de educación de más de 3 millones de profesores y es el más grande de Latinoamérica, donde hay situaciones que no tienen nada que ver con la atención primordial que debe ser al estudiante”.

Asimismo, que los gobiernos le han puesto muy poco interés desde hace muchos años, y en las agendas políticas la educación no corresponde a lo que se requiere para que los niños y jóvenes puedan estar listos y enfrentar los retos que van a tener a lo largo de toda su vida.

Se requiere flexibilizar los modelos educativos, “que son, lo voy a decir con todo respeto, modelos como de ganado, donde los alumnos se inscriben y pasan los grados en grupo y siempre con unos programas ya preestablecidos iguales para todo”, señaló.

Por eso insistió que, si algo nos ha mostrado la tecnología y los avances, es que todos los seres humanos son diferentes y la educación debe corresponder a esa realidad, donde cada uno aprende en base a sus necesidades y en niveles, como ya ocurre en muchas partes del mundo, en donde pueda aprender solo lo que requerirá para su vida laboral. EL ORBE / JC