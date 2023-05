Con Título 8 de EEUU Aumentará la Delincuencia en la Frontera Sur

*Sostienen Sectores Productivos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo del 2023.- Al radicalizar su política migratoria, los Estados Unidos, a través del Título 08 que entró en vigor ésta semana, con la cual se criminaliza la entrada irregular de extranjeros y se aplica su deportación inmediata, se cree que habrá un aumento exponencial de la delincuencia organizada en la frontera sur de Chiapas.

David Casimiro Gutiérrez, en voz de un grupo social, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que dentro de los gigantescos éxodos que han llegado durante estos cuatro años a Chiapas derivado a la nula vigilancia en los límites fronterizos con Guatemala, también llegan peligrosos delincuentes que ya tomaron a la Costa de la entidad como centro de operaciones.

“Estamos espantados de tanta violencia en la región Soconusco. En los movimientos de migrantes viene gente buena, pero también muchos malos, como los Maras Salvatruchas y los Barrio 18, que no solo causan daño a sus connacionales, sino también a la sociedad en general”, indicó.

Según su versión, ese tipo de delincuentes ha llegado a Chiapas para cometer asaltos, sobre todo en colonias populares; “en donde ya no podemos salir de nuestras viviendas después de las 6:00 de la tarde, por el temor de ser víctimas de los hampones, o que las mujeres sean atacadas sexualmente”, apuntó.

Esos migrantes han arribado para cometer delitos que tienen en la zozobra a los sectores productivos, a empresarios, profesionistas, jubilados y hasta las amas de casa, como la extorsión semanal llamada popularmente como “impuesto de guerra” o “cobro de piso”, dijo.

Puso como ejemplo lo que ha pasado con los choferes y concesionado del transporte en la región en los últimos dos años, a quienes les han aplicado esas extorsiones con la amenaza de que si no pagan, los matan y lo han cumplido.

“Estamos en manos de la delincuencia internacional. Por eso nos preguntamos en dónde está la Guardia Nacional. Nos están obligando a conformar grupos de autodefensa, porque no nos queda de otra”, subrayó.

También hizo énfasis que los delitos graves y los que más afectan a la población ahora son realizados por extranjeros y no por los connacionales.

“Consideramos que, tan solo en los últimos dos años, se ha incrementado las operaciones de la delincuencia organizada en el Soconusco hasta en un 80 por ciento”, manifestó al enumerar el aumento en el número de saqueos a las casas y comercios; asaltos, robo de vehículos, entre otros.

Incluso, puso de ejemplo su propia situación, luego de que hace unos días un grupo de malhechores lo atacaron a pedradas para que detuviera la marcha de su vehículo y lo asaltaran, pero logró huir del lugar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello