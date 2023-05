Crisis Económica en México Obliga a Las Familia a Comprar Ropa Usada

*Aumentan 80% los Comercios de Ropa de Paca en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 19 de Mayo del 2023.- La venta de ropa usada -llamada popularmente de paca- ha aumentado de manera considerable en los últimos meses a casi el doble, y de acuerdo a comerciantes establecidos se debe a la crisis económica por la que atraviesa el país así como a la pérdida del poder adquisitivo del dinero mexicano.

Margarita Cruz Martínez, encargada de un negocio establecido en la Ciudad con venta de prendas de vestir, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que ahora esa industria informal también utiliza las redes sociales para anunciar las prendas.

Desde su punto de vista, la población busca comprar lo más económico posible, generando que la ley de la oferta y la demanda reaccione en consecuencia. Por eso, un pantalón usado que antes costaba de entre 5 y 10 Pesos, ahora cuesta cien, «dependiendo la calidad que quieran, porque hay de primera y de segunda».

Indicó que desconoce los procesos por los que esos cargamentos llegan hasta Tapachula y otros municipios del Estado, donde se comercializan en puestos informales.

La venta de los lugares establecidos formalmente se ha visto reducida hasta en un 40 por ciento ante el embate de la ropa usada, y ese efecto lo han percibido más notable en lo que va de éste año.

Menciono que los consumidores de ese tipo de artículos han comentado que no se ponen las prendas de inmediato, sino que antes las lavan a fondo, porque no saben quién y bajo qué condiciones la usó antes.

Tampoco se sabe la forma en que ese tipo de comerciantes convencen a las autoridades de Salud para guardar silencio y no realizar operativos, al igual que otras dependencias, a pesar de que ese delito está a la vista de todos.

«Nosotros estamos pagando ante Hacienda nuestros impuestos, y haciendo las cosas de manera legal», recalcó, al pedir que las autoridades también apliquen la justicia de manera equitativa.

Al hacer un balance aproximado de cuánto ha crecido la venta de ropa de paca, al menos en la frontera sur de Chiapas, calculó que alrededor de un 80 por ciento en tan solo estos meses, «porque ya no solo se vende en los mercados, sino en todas partes”. EL ORBE / JC