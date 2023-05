Deserción Escolar en Tapachula es Mínima: Consejo Regional de Padres

*Gracias a que se ha Superado la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 19 de mayo del 2023.- La deserción escolar en Tapachula, aunque existe, es mínima, y la misma podría considerarse normal, por aquellos casos en que cambian de lugar de residencia y se van a vivir a otros lados.

Así lo manifestó en entrevista con el rotativo EL ORBE, José Antonio Chol Ruiz, parte del Consejo de Comités de Padres de Familia, quien aseguró que, por el contrario, se nota el firme compromiso en que sus hijos vayan a las escuelas.

Por parte de los maestros, consideró que no hay problema ya que están asistiendo a impartir sus clases, sobre todo ahora que ya les aumentaron el salario y por ende el compromiso es mayor.

Añadió que antes, por cuestiones de la pandemia, en su momento los mismos padres de familia procuraban que sus hijos no fueran a las escuelas para evitar los contagios, pero que una vez que este problema fue controlado, ya no sucedió ninguna deserción por ese motivo.

Hay un pequeño porcentaje porque hay padres de familia que se van a otros estados por cuestiones laborales, pero el resto están tomando sus clases normales.

Exhortó a los padres de familia a extremar las precauciones porque ha iniciado la temporada de lluvias, y hay que estar muy atentos en el cuidado de los menores de edad. EL ORBE / Nelson Bautista