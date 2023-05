Ayuntamiento de Cacahoatán Mantiene Olvidados a Productores Locales de Café

* Caminos Saca-Cosechas Lucen Destrozados.

Tapachula, Chiapas; 221 de mayo del 2023.- Para los cafeticultores de la región de la frontera sur de Chiapas, la situación de este cultivo es desesperante, principalmente porque no cuentan con ningún apoyo del gobierno, como acontecía en las administraciones anteriores.

En entrevista concedida al rotativo El Orbe, así lo expuso, Erick Cifuentes Pérez, habitante del ejido Salvador Urbina, en el municipio de Cacahoatán, quien aseguró que anteriormente recibían un apoyo de seis mil pesos, lo cual se los entregaban en el mes de marzo de cada año.

Con ese recurso pagaban la limpia de los cafetales, la resiembra y poda, pero que ahora no han podido hacer esas labores, precisamente por la falta de dinero ya que la mayoría ha entrado en una raquítica economía familiar.



Sin exagerar, dijo que el cultivo del café está totalmente abandonado por parte del gobierno. Eso ha provocado que varios agricultores, hayan preferido abandonar sus cafetales, porque no tienen recursos para las jornadas culturales, mucho menos para la compra de insumos (fertilizantes y plaguicidas), que cada día están más caros.Asimismo, dijo que, al abandonar sus parcelas, muchísimos jóvenes han optado por migrar a los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en la zona. Eso mismo ha empeorado la falta de mano de obra para la cosecha del café, sobre todo porque la gente de Guatemala ya no acude al corte de ese grano.Por otro lado, comentó que como parte del abandono en que están por parte de las autoridades, está el caso de la carretera que comunica a ese lugar con la cabecera municipal, la cual está en pésimas condiciones, especialmente por el rumbo de la comunidad La Gallera.Agregó que son unos grandes hoyos los que presenta la cinta asfáltica, y que por más que le han insistido al aún presidente municipal Rafael Inchong Juan, solicitando la reparación de esa vía, éste para nada se preocupa por resolver el problema y darle bienestar a los cacahoatecos.Dijo que el abandono en que los tiene el actual ayuntamiento es total, ya que no se preocupa en reparar la carretera mencionada, mucho menos en componer los caminos saca cosechas los cuales están destrozados ORBE / Nelson Bautista