Se Desploman las Ventas en Tapachula por Presencia Migrantes en el Centro de la Ciudad

* La Población Afirma que Generan Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 21 de mayo del 2023.- «Las ventas en el primer cuadro de la localidad se han desplomado de manera considerable porque los clientes temen a los migrantes y se alejan de donde están ellos, que regularmente es el centro», señaló Elmer Aquiahualt Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP)

En entrevista para el rotativo EL ORBE explicó que hay aglomeraciones de esos extranjeros en el primer cuadro de la ciudad porque ahí se concentran los servicios que ellos requieren, como bancos y tiendas departamentales que realizan transferencias de dinero.

Sin embargo detalló que en estos últimos días, Estados Unidos y México hicieron modificaciones a sus políticas migratorias, y por lo mismo se cree que lo éxodos quedarán varados en Tapachula.



Señaló que, sin ser especialista en la materia, se cree que esos cambios de ambos países terminarán afectando no solo a los flujos de migrantes, sino también a Tapachula, porque ahí se concentrarán ahora los que no pudieron cruzar a Norteamérica.Dijo que la postura del Instituto Nacional de Migración (INM) se han radicalizado, porque ahora está extendiendo citas a los indocumentados para que se presenten hasta mediados del 2024, y que eso provocará que el problema se vaya agudizando cada vez más.Reconoció que hay una inconformidad generalizada en la sociedad, porque se ha pedido una y otra vez que el gobierno federal tenga orden y control en el tema migratorio, pero que no ha habido respuestas positivas.Aún cuando los noveles de inseguridad en la región no son tan alarmantes como lo que ocurre en otras regiones del país, comentó que la percepción de la sociedad en los municipios de la frontera sur es lo contrario y lo relacionan con la presencia de migrantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello