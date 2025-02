Chiapas no Debe Convertirse en Albergue de Migrantes: Abogados

* No hay Condiciones Para Atender a esa Población.

Tapachula, Chiapas 14 de Febrero.- Los supuestos acuerdos de que los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador, ya aceptaron que Estados Unidos envíe a personas migrantes de otras naciones a sus territorios, por lo que en Chiapas se tiene proyectado construir albergues para atender a esa población, es un error garrafal, manifestó en entrevista el abogado litigante en materia migratoria, José Luis Pérez Jiménez.

Expuso que la entidad chiapaneca no debe de ser laboratorio para dejar a migrantes, porque de nueva cuenta Estados Unidos quiere utilizar a nuestro estado como un muro de contención para detener toda esa movilidad humana de diversas nacionalidades.



Destacó que lamentablemente en esta zona no existen las condiciones para atender a personas extranjeras, las cuales van a necesitar servicios de salud, vivienda, educación, alimentación, etcétera. Cosas de las que carecen las mismas familias originarias de nuestro estado.“Si quieren construir albergues aquí en Chiapas, para atender a los extranjeros no les va a funcionar, porque aquí no hay las condiciones de desarrollo para esas familias”, subrayó.José Luis Pérez Jiménez manifestó que la migración de familias de diversas nacionalidades con destino a Estados Unidos no se va a detener.Reiteró que a los únicos que beneficia el cierre de la frontera norte de México con Estados Unidos, es a los traficantes de personas, a los denominados coyotes, porque encarecen sus servicios. Así como también se encarecen todos los servicios migratorios para los migrantes que intentar llegar legal o ilegalmente a los Estados Unidos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.