Nueva Ley Contra Lavado de Dinero Vigila la Compra-Venta de Bienes en Chiapas

*En Operaciones que Superan los 600 mil Pesos.

Tapachula, Chiapas; 23 de Mayo del 2023.- La nueva ley contra el lavado de dinero vigila de cerca las operaciones de compra y venta de bienes inmuebles y manejo de recursos económicos, sobre todo en efectivo, con lo que se han complicado los procesos de legalización, señaló el notario 141 con sede en la localidad, Edgar de León Gallegos.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que entre los trámites más recurrentes están los poderes, contratos, ratificaciones, la compraventa, «pero evitamos hacer escrituras de gran envergadura, porque ahí entra la Ley de Lavado de Dinero y es meterse en broncas».

Según explicó, está muy vigilado ahora el manejo de dinero en efectivo, y hay gente que no quiere hacer transferencias, ni pagar con cheques.

En esos casos, reveló que los Notarios tienen permitido recibir y hacer una operación hasta de 600 mil Pesos en efectivo, pero si el movimiento es de un millón, se tiene forzadamente que hacer una transferencia de 400 mil o presentar un cheque por esa cantidad a la Notaría y especificar que es parte de la operación en trámite.

Mientras que, en la zona rural, recalcó que es aún más implicado, «porque la mayor parte de la gente que está ahí, no maneja chequera, ni tienen cuentas en los bancos, y guardan su dinerito que les llega y con eso hacen las operaciones».

Hay muchas propiedades con letreros en venta, pero que ya tienen un buen tiempo ofertándose sin éxito, muchas de las veces porque los precios están muy por arriba de las posibilidades de los compradores en potencia, o porque no tienen idea de cuánto cuestan ahora, sostuvo. EL ORBE / JC