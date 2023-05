Protestan Padres de Familia de la Prepa 4 por Presuntos Desvíos de Recursos

*Bloquean la Carretera de la Ruta del Café.

Tapachula, Chiapas; 23 de Mayo del 2023.- Padres de familia de la Escuela Preparatoria No. 4, de esta ciudad, bloquearon la entrada a las instalaciones de ese centro educativo, a la altura del parque del Café, en virtud de que el director Ricardo Sánchez Orellana no ha rendido cuentas de un recurso que recibió y que serviría para un centro de cómputo y una cocina.

Tal fue la explicación que dio Exal Barrios, presidente del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, quien al ser entrevistado por Periódico EL ORBE, aseguró que en total son un millón 699 mil 388 Pesos con 58 centavos, dinero que supuestamente el Director puso en una cuenta personal, pero no ha hecho ninguna obra.

En lugar de eso, dijo, solo los ha traído con puros engaños desde cuando tomó posesión ese Comité, en febrero pasado, y también hizo lo mismo con al anterior grupo de padres de familia, al que tampoco le rindió cuentas.



1 de 3

“Lo que queremos no es el dinero, sino las obras, porque tanto el Centro de Cómputo como la Cocina, serán de mucho beneficio para los alumnos, ya que forma parte de su desarrollo en cuanto a conocimientos”, señaló.Asimismo, que han tratado de denunciar los hechos ante el delegado de Gobierno Jorge Antonio Matalí Loranca, pero que en esa oficina los han bloqueado porque al parecer, tiene amistad con el Director de la Preparatoria 4.Por otro lado, comentó que cuando donaron el terreno para la escuela, fueron 6.9 hectáreas, y ahora resulta que la mencionada institución solo cuenta con la mitad, ignorándose quién autorizó que el resto de terreno fuera puesto en manos de terceros.Mencionó -por último- que el Director ha sido déspota en el trato con los alumnos y hasta con los padres de familia, Incluso, que se sabe que hasta acosó a la anterior Presidenta del Comité, y por eso hoy, ante la amenaza presuntamente representa, piden su destitución. EL ORBE / Nelson Bautista