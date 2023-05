No hay Autoridad Alguna que Frene los Incrementos de la Canasta Básica

*La PROFECO Tampoco Vigila los Precios Desproporcionados.

Tapachula, Chiapas; 27 de Mayo del 2023.- Aprovechando que no hay ninguna autoridad que ponga freno a la avaricia de los proveedores y a la inflación que agobia al país. Cada día los comerciantes incrementan los precios de la canasta básica su libre albedrío, perjudicando en gran medida a los consumidores.

Así lo consideró, Jorge Echeverría Cruz, presidente de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores no Asalariados de Tapachula, quien aseguró que de nada sirvió que hayan aumentado los salarios mínimos, ya que, al otro día, la canasta básica también había subido.

En entrevista con rotativo EL ORBE, comentó que hay productos de primera necesidad, como el huevo, maíz, frijol, arroz, avena, leche, entre otros, sin embargo, las familias ya no pueden adquirirlos debido a sus elevados precios, no obstante que hacen mucha falta en los hogares.



1 de 3

Añadió que anteriormente con poco se hacía más. Es decir, aunque el salario no fuera muy alto, de todas formas alcanzaba para comprar lo necesario, como la canasta básica, y todavía sobraba para realizar otras adquisiciones, como la ropa y enseres domésticos.Agregó que hace mucha falta la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que se llevaron en este sexenio de Tapachula hacia Tuxtla Gutiérrez, «desde entonces los comerciantes hacen y deshacen imponiendo precios y encareciendo todos los productos».Recalcó que los consumidores no tienen a dónde ir a quejase en caso de ser víctimas de la ambición de los comerciantes., Es decir, al llevarse a la Profeco a Tuxtla Gutiérrez, dejaron desamparados a los consumidores de la región Soconusco, sin que alguna autoridad haga algo para evitarlo. EL ORBE / Nelson Bautista