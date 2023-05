Chiapas es el Estado con más Casos de Malaria en México

*Autoridades Detectan 6 Casos, uno en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 28 de Mayo del 2023.- El Gobierno Federal confirmó que a la fecha se han detectado once casos de Malaria en el país (seis hombres y cinco mujeres), seis del total en Chiapas.

En torno a ello, Humberto Cruz López, coordinador médico de la Cruz Roja Mexicana en su delegación Tapachula, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que se detectó uno de esos casos en los laboratorios de la benemérita en la localidad, y que de inmediato se notificó a Vigilancia Epidemiológica, área del Sector Salud encargada de dar seguimiento.

Comentó que la persona que dio positivo a la Malaria, también conocida como Paludismo, es un migrante centroamericano y hasta ahora no han detectado algo similar en mexicanos.

Sin embargo, aclaró que pudiera haber más casos en la localidad, luego de que los migrantes acuden a realizarse los protocolos de laboratorio en instituciones que les brindan ese tipo de servicios de forma gratuita o directamente al hospital

Una vez que se ha detectado, señaló, lo que procede es hacer un estudio más profundo del caso, tomar todos los datos personales, la ubicación y notificar de manera inmediata al departamento de Vigilancia del Distrito de Salud, para que ya ellos hagan lo pertinente en su búsqueda y ordenar un cerco epidemiológico.

Advirtió que la enfermedad es transmisible, pero que las autoridades en la materia han estado trabajando muy bien, y han disminuido bastante la probable propagación.

«Lo recomendable es evitar los lugares donde viven las personas afectadas, criaderos potenciales de zancudos, incluidas las latas para comida o botellas que dejan tiradas al aire libre, tambos donde recolectan agua, que es donde el insecto transmisor puede oviposicionar”.

En el caso que ellos detectaron, se cree que el paciente traía consigo la enfermedad antes de entrar a territorio mexicano, «porque ellos tienen un trayecto bastante largo. Atraviesan todo lo que es la selva centroamericana y como portadores probables ya llegan a Chiapas a desarrollar los síntomas de la enfermedad», indicó.

Entre los posibles síntomas indicó que se presenta fiebre, cefalea, dolor de músculos, mialgias, artralgias de huesos, náuseas, decaimiento, vómito, entre otros.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), si no es tratada a tiempo, podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte. EL ORBE / JC