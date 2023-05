Llaman a Verificar que Alumnos no Ingresen a Escuelas Patito

*No Cuentan con el Registro Ante la SEP.

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo del 2023.- En la Ciudad de Tapachula, así como en otras poblaciones, existen escuelas técnicas o academias que convocan a los jóvenes a que se preparen en esas instituciones educativas en carreras y oficios como corte y confección; belleza, cómputo, enfermería, mecanografía, inglés, vistas aduanales, entre muchas otras, pero sin contar con el registro ante la Secretaría de Educación Pública.

Sobre este asunto, Carlos Eduardo Solís, supervisor de Educación Física en él Estado, al ser entrevistado por Periódico EL ORBE, comentó que, aunque en Tapachula han disminuido estos casos todavía existen, e incluso se ha observado que también entre estas escuelas hay algunas universidades a las que les llaman “Patitos”.

Los jóvenes que ingresan a esos lugares tienen más desventajas, aunque reconoció que van a adquirir un conocimiento, un arte, una técnica o un oficio, y eso les podría ayudar para abrirse paso dentro del ámbito laboral, pero si bien les va.

Señaló que las desventajas son enormes, ya que al no tener registro una escuela, los estudios de los jóvenes no son válidos en cuanto a que, si quisieran continuar preparándose o alcanzar una carrera profesional. Es decir, se quedarían estancados y con la pérdida de tiempo.

Estas escuelas sin registro causan muchos daños a los jóvenes, porque los engañan, ya que les dicen que tienen validez aunque no sea cierto, por lo que antes de ingresar, los estudiantes primero deberían averiguar todo eso, además de comprobarlo en la página de la SEP, recomendó.

Puntualizó que, al salir de esas escuelas e ir en busca de trabajo, lo primero que hacen los contratantes es ver de qué escuela procede el solicitante y al revisar los documentos, caen en la cuenta que son apócrifos. EL ORBE / Nelson Bautista