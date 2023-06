Docentes del SNTE Protestan Contra el Gobierno Federal por Incumplimiento de Pagos

*Afirman que son más de 20 mil afectados.

Tapachula, Chiapas; 01 de Junio del 2023.- Ante la falta de atención por parte del Gobierno Federal, maestros jubilados de la región de la frontera sur de Chiapas se vieron en la necesidad de manifestarse este jueves en el Parque Bicentenario, en el centro de la localidad, para protestar en materia de incumplimiento a pagos de los bonos que corresponden a los años 2018, 2020, 2021 y 2022.

Así lo manifestó Alfredo Méndez Murillo, coordinador de la Costa Grande del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien aseguró que el problema es en todo el Estado donde hay unos 20 mil jubilados, y que por eso de manera simultánea se manifestaban en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y en Bochil.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, señaló que el bono que corresponde al 2019, ya fue pagado a la mayoría, pero quedan algunos maestros que están pendientes. Ese recurso anual es de 8 mil Pesos para cada uno de ellos.

Hay algunos jubilados que están enfermos, añadió, postrados en sus camas, y a pesar de que cuentan con un poder notarial, en ninguna de las formas quisieron pagarles, no obstante a su situación crítica en salud.Por otro lado, comentó que las pensiones que reciben, las asociaron con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una estrategia creada a finales del 2016.Adelantó que insistirán para que la pensión se aplique de acuerdo al salario mínimo y no a través del UMA, porque con esta última, cada día reciben menos.Con relación al tema del ISSSTE, indicó que los maestros resultan afectados con el pésimo servicio que está dando esa institución de salud, porque no hay médicos, medicamentos, y las instalaciones se están cayendo a pedazos, tanto así que, en el quirófano, un área que debe estar completamente esterilizada, llueve más ahí dentro que en la calle debido a sus filtraciones.Por último, que si para el 8 de junio no les pagan en una sola emisión todos los bonos pendientes, que ya acordaron para el 15 de ese mes, llevarán a cabo acciones drásticas de protesta. EL ORBE / Nelson Bautista